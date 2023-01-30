TVB小股東發公開信指出董事局7大過失　TVB：指控內容毫無根據

一群自稱支持「TVB」多年的小股東今日（30日）於Facebook「大台小股東聯盟」專頁，向董事局管理層發公開信，指出「TVB」管理層過去8年存有的7大過失。

無綫電視（TVB）近年出現多次人事變動。（資料圖片）

信中提及，指TVB涉嫌誤導股東，在2021年全年業績報告披露了在內地推出自家APP「埋堆堆」，帶來數億元收入，但「埋堆堆」與TVB卻沒有股權關係，「雖然『埋堆堆』跟『TVB』或『TVBC』表面上是沒有股權關係，但卻擁有大量『TVB』劇集的內容，那這些版權是從何而來的呢？」

黎瑞剛。（人民網資料圖片）

信中又指出，黎瑞剛公開批評公司做法涉嫌觸犯廣播條例，「黎多次公開批評「TVB」的管理層及試圖參與及干預「TVB」的日常運作（甚至透露「TVB」未來的發展計劃等）。這等行為已經涉嫌觸犯廣播條例。」

信中又不滿TVB股價及業績自2015年後大幅下跌，2022年上半年TVB虧損2.24億，股價跌幅超過95%，形容為「慘不忍睹」，「這樣差的業績及管理水平，管理層可以說是難辭其咎」。

而黎瑞剛直至2021年才突然出來大肆批評TVB的管理層，並在去年12月批評TVB過去不懂投資，提出要在廣州南沙建新的數碼制作中心，信中表示：「只在一年半前來過香港數天，聽了主席許濤的匯報，便豪言可在2年間把TVB的問題解決，這樣的管理人真的能獲得TVB的股東信任及支持嗎？」

許濤。（TVB圖片）

信中又提到，公司管理不善導致現金流不足，「需要向上海商業銀行借貸2.5億美元（約19.76億港元）以支撐公司的日常支出。」

另外，信中稱，TVB邀請曾志偉、蕭世和及王祖藍等人邀請回來當高層之後，不但對收視沒有幫助，更令到許多大型節目被觀眾批評。信中又重提TVB星美債券損手超過10億一事，指出管理層一直未有向股東解釋當時的決定是由誰建議及由誰批准。

曾志偉今年大年初一現身將軍澳電視城出席無綫賀年直播節目《喜氣洋洋玉兔賀新年》。（陳順禎攝）

信內亦指出，曾有意見指給予新管理層時間，認為可能很快會好轉，可是一年多後，股價創下新低，所以無法再忍受，決定站出來向主席許濤及非執行董事黎瑞剛問責。

信內敦促董事局於本周五（2月3日）下午5時，就7項過失作公開回應。

TVB回應如下：

「因應網上流傳的《致「TVB」董事局的公開信》，電視廣播有限公司（TVB）現作出嚴正聲明，有關指控內容毫無根據，必須澄清以正視聽。

過去數年，香港飽受社會運動和新冠疫情雙重夾擊，在艱辛的大環境下，TVB仍然保持良好的表現，TVB旗艦電視頻道仍為香港最多觀眾收看的電視頻道，黃金時段總收視率維持在25點以上，觀眾份額為77%。而中國內地業務於去年上半年攀升42%。

TVB十分重視企業管治水平，並嚴格遵守上市規則和廣播條例，與股東及持份者保持透明化的管治模式，在經營好業務的同時一直致力為股東謀求長遠可持續發展的回報。對於該公開信內的指控，TVB予以強烈否認並保留法律追究權利。」

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