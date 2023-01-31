自然系女子旅行｜性感港女林映暉大起底　迷戀棒棒堂赴台讀項士

無綫（TVB）J2台播出的《自然系女子旅行》成為近期最多人討論的電視旅遊節目，林映暉、林襄、張雅涵、黃上晏 4位主持為觀眾上山下海，體驗各種有趣景點，帶大家浸溫泉，確實是有資訊性又養眼。上面提到的「林映暉」當然不是《東張西望》，而是由香港到台灣升學的KOL林映暉（暉哥）。



《開餐：台灣3點3》三位主持著泳衣介紹台灣甜品，後排嘅林映暉雖然一件頭，但都難以遮掩好身材。(IG圖片）

現年23歲的林映暉（暉哥）其實一早就於《台灣3點3》以及《趁而家去台灣偷食...譜！》出過鏡，當時與余思霆一起拍檔出鏡的她，也同樣搶鏡，可能因為一樣是香港人的關係，不少網民都覺得她有親切感，份外同聲同氣。

林映暉（暉哥）主持J2台《自然系女子旅行》再度成為網民討論焦點。（截圖）

林映暉早前接受《香港01》訪問，就曾經透露過去台灣讀大學的原因，表示因為小時候受到台灣組合棒棒堂影響，加上本身熱愛跳舞、演戲，所以在2016年就到了台灣修讀表演藝術。

台灣棒棒堂組合十分經典。（網上圖片）

她透露，現時於台北藝術大學修讀藝術行政與管理研究所碩士課程，暫定一年後畢業。她說：「仲考慮緊畢業後留台灣定返香港，主要睇邊度有更多演藝機會，自己希望可以繼續拍節目同表演。同埋留喺台灣6年，習慣晒呢邊生活，但移民的話又會好唔捨得屋企人。」

網民經常將林映暉（暉哥）與台灣林襄比較。

談及幕前的泳衣衣着，當時她就表示自己心情緊張又怕醜，所以就選了一套比較不性感的泳衣。她說：「拍攝嗰日換咗三套泳衣，比堅尼嗰套我加咗件上衣，另外兩款一件連身一件平口款式，唔敢太性感。其實嗰日好緊張同怕醜，但畢竟都係工作，所以想好好克服心理恐懼。」還好，半年後在《自然系女子旅行》中的她似乎已克服了心理關口，毫不怕羞，與林襄一齊以三點式低胸泳衣出鏡，令觀眾們大飽眼福。

林映暉（暉哥）經營自己的YouTube頻道。（截圖）

除了主持旅遊節目，林映暉也有經營自己的YouTube頻道，拍攝一些Vlog、生活片段以及在一間女僕Cafe工作。

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