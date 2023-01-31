45歲「奀妹」傅天穎轉行做地產　近照流出性感不再身形超圓潤

每年農曆新年各大電視台的指定動作，必定是重播賀歲片或經典港產片，早前HOY TV於年初四播出劉嘉玲和馬德鐘主演的2001年電影《靚女差館》，其中已闊別銀幕多年、在戲中飾演女警的台灣女星傅天穎再次在電視中登場驚艷一眾網民。現年45歲的她現時定居台灣，並且已退出娛樂圈兼用回本名「傅中琴」轉行做地產，外形亦與之前相差甚大，難以認出她就是當年的「奀妹」。



台灣女星傅天穎曾經來香港發展。（VCG）

傅天穎於24歲的時候因為接拍生力啤廣告爆紅，當時她飾演DJ Tommy的兒時玩伴「奀妹」，廣告中男方跳上她身上的一幕更自此成為經典畫面，亦因此被外界稱作「奀妹」。其後，她曾一度留在香港作歌影雙線發展，但因傳出感情及經理人合約皆出現問題而決定回台灣發展，在歌影視都有不錯成績，包括演出劇集《華視Live有Go站》、《假面天使》、《敗犬女王》及《艋舺的女人》等，亦有拍過電影《虎姑婆》，更推出過專輯《等待》。

傅天穎於戲中與跟口花花的男警陳奕迅有三角關係。

傅天穎（左二）與徐子淇及李珊珊等人有份參演2001年電影《靚女差館》。

傅天穎於24歲的時候因為接拍生力啤廣告爆紅。（網上圖片）

她曾經歷一段婚姻，2008年與男星陳子強結婚，婚後育有1子，然而兩人四度鬧離婚，更有兩次見血，最後於2013年宣布離婚結束五年婚姻，卻於離婚的同年與緋聞男友在公園發生親密行為同時遭警方起訴公然猥褻和妨礙公務罪，令形象和星途一落千丈。

傅天穎當紅時曾經推出過寫真集。（IG：@ra_ra0411）

據台灣傳媒報道指，傅天穎離婚後誤信媽媽的朋友投資，結果受騙過百萬，並因此要到按摩店打工賺錢養家。去年她在朋友的介紹下轉行做地產經紀，從她的社交網站照片所見，她非常落力上載多個樓盤的資料。吸引網民的還有她的最新近照，無論是身形還是面形都比起之前圓潤了不少，更見到明顯的雙下巴和頸紋，難以想像相中平庸的她就是當年的「奀妹」。

傅天穎現時的外形亦與之前相差甚大。（IG：@ra_ra0411）

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