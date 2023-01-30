三大台柱撐起收視　《中年好聲音》創新高21點《黃金萬両》17.9點

無綫翡翠台公布上周（23日至29日）收視，根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，翡翠台《東張西望》跨平台直播收視最高22.5點（145萬觀眾），高踞上周收視榜首。處境劇《愛·回家之開心速遞》，最高收視21.6點（139萬觀眾）；賀歲劇《黃金萬両》最高收視20.2點（130萬觀眾）；金庸原著劇集《飛狐外傳》最高收視16.8點（108萬觀眾）；《新春開運王》最高收視13.2點（85萬觀眾）；《回家》最高收視14.2點（91萬觀眾）。



賀歲古裝劇《黃金萬両》的一眾演員，包括薛家燕、麥美恩、朱智賢及曹永廉等。（IG@kaman_kong）

上周六家燕姐的賀歲劇《黃金萬両》播映大結局，最高收視17.9點（115萬觀眾），接着播出《90無限楓騷友唱聚》記錄修哥胡楓以90高齡在紅館舉行演唱會，契仔張學友神秘登場一幕至為感人，最高收視16.4點（106萬觀眾）。

《90無限楓騷友唱聚》最高收視16.4點（106萬觀眾）。（資料圖片）

昨晚（29日）周日綜藝歌唱真人騷《中年好聲音》已進入第三部曲次回合的「影視金曲生死鬥」，最後9名參賽者為爭入終極決賽，施展渾身解數，令節目創出自去年11月播映以來最高收視一集，取得21點收視（135萬觀眾）；周日的《新春開運王》壓軸，最高收視16.5點（106萬觀眾）。