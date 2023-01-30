東張西望｜天價停車場要38萬月租？　苦主戶口突變負數

今日（30日）的《東張西望》講到港鐵旗下的停車場在最近一期收費時收取多於一位客人逾100倍的收費，令人驚訝連連，因為涉事金額達至30多萬元。

38萬月租停車場？(節目截圖)

陳先生向《東張西望》報料，指自己一天想用網上銀行處理事情，但發現戶口變成負數，一夜間被銀行收取了一筆38萬元的款項，翻查之後發現是停車場的管理公司經自動轉帳收取了100倍的租金。陳先生：「而家我個account係透支，基本上呢已經會有罰款、會有利息同影響，如果中間有啲交易係喺呢個期間做而做唔到，有可能會彈返轉頭或者產生另一啲罰款，真係好唔方便！」陳先生之後亦聯絡過銀行，但職員指這筆款項是港鐵公司直接轉帳，因為客戶沒有設置銀碼的上限，所以直接過戶，情況令人驚訝。

陳先生一夜間被銀行收取了一筆38萬元的款項，翻查之後發現是停車場的管理公司收取了100倍的租金。(節目截圖)

除了陳先生外，還有一位葉小姐同樣被港鐵公司收取100倍的款項，葉小姐同樣在港鐵旗下屋苑租了一個車位，因為近日停車場加租，所以需要交差額300元。葉小姐同是用自動轉帳形式交租，上星期被銀行扣了3萬元，同樣是100倍的租金，她立即找停車場職員了解事宜，但一直未有回覆。《東張西望》曾聯絡管理公司，而管理公司亦有立即進行退款，指因為銀行系統出現問題而導致多收100倍的租金，而兩位的當時人亦已經收回多付的款項。幸好當時人有檢查帳單的習慣，不然被轉帳多100倍也不知，損失慘重。

葉小姐支付差額也是100倍。(節目截圖)