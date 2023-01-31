大誠實家 專訪｜何啟華做傳銷員全靠厚面皮　Asha為愛情豁到癲

BabyJohn結婚10年，他認為愛情需要保鮮、製造小驚喜。（葉志明攝）

蔡瀚億（BabyJohn）於劇集中劇集《大誠實家》中，因突然失去講大話功能而令自已淪為階下囚，失去事業與家庭。BabyJohn表示第一次收到劇本時已經睇到落淚，訪問中，他多次表示感謝「盧文乃」的出現。「我同若玲（徐思喬飾）係好純潔咁開始，慢慢發現好悶，然後對佢唔好，到後來發現所有嘢都係錯……之前有人問我會推薦套劇畀咩人睇，我覺得係兩公婆，特別係有小朋友嘅夫婦。好多時大家都會因為工作或者其他嘢而忘本，呢套劇係可以提醒返一段關係嘅本係咩。人就係咁，take it for granted，但當我喺進行盧文乃嗰兩個月，甚至第一次收到劇本，我讀到後半截，一邊睇一邊喊。自己入行時間都唔短，有好多嘢譬如擺位、取決上都會令自己忘卻或忽略咗啲嘢。同盧文乃相處過後，整理咗好多年嘅垃圾，所以好想多謝佢。」

Dee於劇中是傳銷公司的第二任，原來他曾經都做過傳銷員，仲話自己開到兩張單已經係公司top sales。(葉志明攝）

何啟華（Dee）拍畢後感受未及BabyJohn深，但原來他當年也曾做過傳銷員，他笑言：「當時有朋友介紹做美容院sales，講啲嘢真係好《大誠實家》對白‧當時可能係呃到客join plan，我就分到20元佣，但我仲要比100元上堂，嗰時仲真係諗自己將來會唔會有一日好似講師咁駕法拉利。我最後甚至係問哥哥借錢去上堂，比完幾萬元先知中伏，後來係因為舞台劇將我拉返出嚟。」

Asha與BabyJohn雖然第一次合作，但拍攝時卻十分有默契。(葉志明攝）

《大》雖然是喜劇，但Asha卻不昤需要哭哭啼啼，上一場可能仲開開心心，下一場已經要崩潰爆喊，為培養情緒，經常要「柄」埋一邊，連Dee都話似怨靈。Asha透露當初casting時，導演問了她很多關於愛情的看法，又問她可以幾豁。「我本身對事業都冇咁進取，但愛情就真係會衝，當年喺英國讀書，我造求緊一個女仔，佢生日，我不怕逃學、問朋友借錢搭飛機去畀驚喜對方，我估呢件事到而家我父母都唔知。不過而家冇咁勁，起碼唔會開緊劇突然消失，但如果有一日假我都會衝，可能都係怕後悔。」兩位男生聞言後，即附和表示「女仔主動係好事」，但Dee強調自己極少擁有這種福份，甚至唔多識與女生相處。「我諗我最浪漫係試過追過一個女仔，當時窮，人窮就有創意，我寫低認識佢頭30日嘅日記，到後來一齊咗，對方生日，我將本小日記送畀佢。」BabyJohn十分認同愛情需要保鮮：「當你日日對住、好忙咩都唔做時，啲嘢就真係淡如細水變成一縷輕煙。」

劇中，BabyJohn入獄後，Dee一開始有目的地追求Asha，後來慢慢學會如何對別人好。（棻志明攝）

對於善意謊言與誠實如何共存，BabyJohn認為重點在於想要得到什麼、別人怎樣看待自己，他記得剛入行時，獲不少前輩提點，但很多時候都會猶豫問定唔問：「經歷多咗，會坦白多咗。呢個坦承係好緊要，對方可能會覺得你直、你串，但出發點係心地如何，我想為大家好、想一齊做好件事，呢個坦承係絕對需要。譬如有時拍完一個鏡頭，我會話『唔係咁好，想嚟多take，你點睇？』可能對方會因為被阻收工而覺得煩，但我唔想咁易放過。So far未被投訴過，可能大家都感受到我真心為件事。」Dee十分認同BabyJohn的說話，他補充表示：「我自己覺得誠實係對自己，譬如你好鍾意做戲，咁你付出咗啲咩？呢個誠實係你對自己嘅一個交代，我喺呢行都見到好多好唔誠實嘅人，呢頭話自己好想做呢樣嘢，轉頭去讚老闆好靚仔。」

化妝: Winki Tsang(BabyJohn) ;Deep Choi(Asha); Cori Wong @Annie G. Chan Makeup Centre(Dee)

髮型: Eve Chiu(BabyJohn) ;Terrance Chan(Asha); Harris Lai @CHIC Private I salon(Dee)

服裝: ISSEY MIYAKE(BabyJohn) ;Emporio Armani(Asha); Ports V, Rickyy Wong, All Saints, Christian Louboutin(Dee)

造型:PIPA Creative(Dee)