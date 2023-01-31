《黑幫少爺愛上我》騷前Party又唱又跳　逾千VIP粉絲貨金先有得睇

泰國大熱BL劇《黑幫少爺愛上我》主角Mile（Phakphum Romsaithong）、Apo（Nattawin Wattanagitiphat）和Bible（Wichapas Sumettikul）等全劇共15位演員今日（31日）起於九龍灣國際展貿中心Star Hall舉行一連兩場香港粉絲見面會，在正式開騷前逾千名粉絲入場參與「Soundcheck Party」，率先一暏偶像風采。



《黑幫少爺愛上我》主角Mile、Apo和Bible等全劇共15位演員開騷前先與逾千名粉絲見面。（葉志明 攝）

「Soundcheck Party」只有購買了價值1899元VIP門票和1399元Soundcheck Party門票的觀眾才能入場觀看，派對於下午約5時半準時舉行，15位演員為台下粉絲帶來三首歌曲，其中一首更是該劇的主題曲《Free Fall》，令全場粉絲非常激動，幾乎全體站起來一同歡呼。

只有購買了價值1899元VIP門票和1399元Soundcheck Party門票的觀眾才能入場觀看「Soundcheck Party」。（葉志明 攝）

一出場就與大家熱烈揮手！（葉志明 攝）

Mile在聊天時提到，今次雖然已經是第三次來香港，但今次卻緊張得多：「第一次嘅話因為我係喺下面企，所以唔緊張，但係上到台心情係完全唔同！」Bible則表示今次是自己第一次來香港，又得知香港是出了名的飲食天堂，即時向台下粉絲詢問有甚麼美食推介：「點心？有沒有什麼出名係點心的餐廳？」Mile則馬上插嘴表示自己好想食蛋撻。

Mile（左二）、Apo（中）及Bible（右二）。（葉志明 攝）

Apo叫大家企起身。（葉志明 攝）

好有氣氛！（葉志明 攝）

場外還有應援車！（葉志明 攝）