AK江𤒹生20年愛貓花花離世受打擊　仍敬業開工趕戲粉絲叫心痛

MIRROR成員江𤒹生（AK）十分愛錫小動物，近日他因為家中愛貓花花離世而大受打擊。花花是AK家的第一隻貓貓，由小學五年級開始已經陪伴在側，一同經歷20年的風風雨雨，AK在農曆年時上載與花花的合照並寫下：「你永遠都係江家兵器榜第一位」，足以證明花花在AK家的地位超然。

江𤒹生（AK）一向都是愛錫小動物之人。(ig@_kisang_)

昨日（31日）AK在社交平台發文懷念花花：「我們的最後一個清晨，感恩能伴在你旁邊一整夜，一直看著 說著睡著，我真的好想你好想好想，乖豬妺得閒就帶埋細佬嚟夢到搵下我啦好嗎？」可見他十分想念花花。

AK愛貓花花離世令他大受打擊。(ig@_kisang_)

而3個月前AK因為情緒問題而離開社交頻道，當時他認為先離開一下會比較容易整理情緒。闊別3個多月，前日（30日）AK終於回歸社交頻道留言：「收到大家的關心，放心，我會無事的！見到大家嘅圖 多謝大家為我同花花保留一些回憶，謝謝！」昨日AK再於社交頻道說：「今次真的很痛 我要用啲時間去修復，希望大家見面時俾多少少空間🙏🏻我都唔知要用幾耐，但我會無事的，大家放心。」今次花花離世對他的確做成傷口，亦需要時間復原。雖然AK心情低落，但仍然無阻他的專業精神，AK最近正為劇集《冰上火花》開工拍通宵戲份，從讀者提供的照片中可以見到他仍落力拍攝。