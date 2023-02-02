「清純張栢芝」楊埕走樣跌Watt　重提男友出軌七位港姐成嫌疑小三

昨日（31/1）ViuTV綜藝節目《戀講嘢》以「人上C1我上C1」為題，邀請到楊埕（Sabrina）分享情史，當中她再次提及到因為男朋友的過火行為，而鬧上C1頭條，嚴重影響事業發展。

楊埕上ViuTV分享情史。（IG/@yeungchinggg.terra）

楊埕曾參選2014年港姐競選，與謝芷倫、吳海昕及邵珮詩等同屆，外貌被指激似「清純版張栢芝」。（IG/@yeungchinggg.terra）

現年29歲的Sabrina有着「清純栢芝」之稱，曾經參加2014年度香港小姐競選，更成功入圍16強，可惜因為與前唱片公司的合約問題而退選，翌年她代表香港參選到日本東京參加2015年國際小姐競選，但就未能獲得獎項。2017年楊埕簽約成爲無綫電視基本藝人合約藝員，曾經參與劇集《使徒行者3》、《黃金有罪》、《白色強人》、《兄弟》的拍攝，又曾以「車厘子」一角於《愛•回家之開心速遞》亮相，最後她2020年3月結束僅三年賓主關係。

不過節目中的楊埕就發福不少。（節目截圖）

與以往的模樣相距甚遠。（節目截圖）

節目中，Sabrina重提2020年6月與前男友Marco發生的糾紛，她表示對方人前人後兩個樣，在他人眼中是位好男友，可惜私底下不時發酒癲，小則打人，嚴重則是跳車，非常難頂！ 由於Sabrina不想維繫這段感情，因此提出分手，豈料對方以死相逼，跑到露台企圖跳樓，不過Sabrina面對對方的死纏爛打，仍然堅持分手沒有選擇屈服。

有一日Sabrina趁男友外出吃飯時，偷偷去對方的住所取走物品，豈料前男友提早回家，由於對方已經喝醉，因此他情緒激動持刀揮向Sabrina，根據當時的報道，有指警方介入後以涉嫌傷人拘捕女事主，並以涉嫌藏有攻擊性武器、普通襲擊及刑事毀壞等拘捕男事主，被警員拘捕離開單位時，楊女事主更被鎖上手銬，事件令Sabrina痛失工作機會。

事後，楊埕於社交網上 post了一張手部瘀傷的照片，不過就未知是否因為前男友而弄傷。

值得一提是，當年楊埕曾經在Instagram上發火大罵：「不懂得拒絕女生的男人非斬不可！當女友在旁，照顧所有朋友是盡顯風度。出雙入對只照顧一位剛認識的是盡顯風流！作為女生有自信是好事但莊閒要識分！」，還寫下：「#其實成班女仔一齊你有需要被特別看待？」、「#互相集兵互相了解」、「#港姐MissM」和「#MrW」，直指男朋友出軌，雖然她沒有對外公開「MissM」的身份，當時有傳媒報道指七大嫌疑人，包括有邱晴（Mandy）、阮嘉敏（Mandy）、劉佩玥（Moon）、黃智雯（Mandy）、文凱玲（Connie Man）、麥美恩（Mayanne Mak）、麥明詩（Louisa Mak）。

Louisa被推測為7大嫌疑之一。(麥明詩ig)

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