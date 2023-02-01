62歲陳玉蓮出席新年飯局氣質依然　息影多年潛心向佛致力慈善

現年62歲的陳玉蓮（蓮妹）淡出演藝圈多年，甚少公開露面，但私底下仍不時與昔日圈中好友聚會。日前陳玉蓮與胡楓、盧海鵬、資深傳媒人汪曼玲等一起出席新年飯局，從汪曼玲Post出的聚會照所見，身穿紅色衫襯牛仔褲的陳玉蓮，戴上墨鏡，型格十足，雖然年過六十的她樣貌已留有歲月痕跡，但氣質依然，網民紛紛留言大讚：「優雅地老去」、「靚得真實自然」、「永遠的小龍女」。



開心聚會！（微博@汪曼玲）

陳玉蓮與劉德華憑《神鵰俠侶》成為觀眾心目中的經典熒幕情侶。（劇照）

被譽為「史上最經典小龍女」的陳玉蓮，與劉德華因為《神鵰俠侶》成為觀眾心目中的經典熒幕情侶，當年陳玉蓮的古裝扮相清麗脫俗，她也憑藉這套劇創下事業高峰，知名度大增。身為一代玉女明星的陳玉蓮，追求者眾多，1978年她與周潤發因合作拍攝劇集《大亨》而擦出愛火，兩人更被視為金童玉女，不過最終這段戀情只是維持了5年就告終。而分手的原因眾說紛紜，有指兩人因為性格不合而分手，更傳發哥因為走不出情傷，為她自殺。雖然蓮妹從未正面回應，但她曾在接受訪問時直言自己年輕時因為性格剛烈，有話直說，難免會惹得發哥媽媽不滿，與對方不合。

淡出演藝圈多年的陳玉蓮，現身劉德華演唱會撐場。（視覺中國）

1984年陳玉蓮與美籍華裔商人陳超武在美國結婚，婚後兩人沒有生小朋友，但兩人走過8年後離婚收場。與前夫和平分手的陳玉蓮，潛心向佛，對於感情也看得很淡然，近年致力公益的她，積極參與內地慈善工作，她曾與志願人士組成義工隊，走遍西藏、雲南、四川山區，協助教育工作，她也助養了多名內地孤兒，愛心爆棚！