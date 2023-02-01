韓國AI女團MAVE:上音樂節目打歌　網民鬧爆剝奪真人團體演出機會

韓國K-POP界除了BTS繼續稱霸之外，近年幾乎都是女團的天下，IVE、NewJeans、LE SSERAFIM、aespa和ITZY等人氣女團競爭力甚大，近日有一個名為「 MAVE: 」(메이브) 的AI女團加入戰團挑機引起外界高度關注，上星期更得到電視台邀請出節目打歌，甚至獲安排休息室，待遇比起不少小型經紀公司出身的團體還要好得多而引起批評聲音。



MAVE:是一個AI女團。 （IG：@mave_official_）

AI女團MAVE:於今年一月出道，四位成員包括SIU、ZENA、TYRA及MARTY，單單看相片確實能夠以假亂真似足真人，不過在主打歌《PANDORA》MV中就能更加感受到滿滿的AI感。然而，MV推出一星期就已經錄得逾570萬點擊迴響甚好，獲網民大讚人又靚歌又好聽。

主打歌《PANDORA》MV推出一星期就已經錄得逾570萬點擊。（YouTube：@1theK (원더케이)）

上星期六MAVE:獲MBC電視台邀請出演旗下的音樂節目《MusicCore》表演出道曲《PANDORA》，雖然表演片段在四日內就破百萬點擊，不過迴響卻好壞參半。有網民大讚AI女團這個構思非常創新，又大讚四位成員唱跳實力兼備，比起不少現役女團實力還要好，不過卻有人擔心AI女團會變得愈來愈多，令真人團體失去競爭力。有網民認為有不少小型經紀公司的旗下歌手都無法登上音樂節目作宣傳，但這個AI團體卻能夠輕易有份上節目，剝奪其他真人團體的演出機會。

上星期更獲邀出演旗下的音樂節目《MusicCore》表演。（YouTube：@MBCkpop）

每個成員都有單人鏡頭。（YouTube：@MBCkpop）

更獲電視台安排休息室。（IG：@mave_official_）

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