TVB新劇以新聞主播為題材勁新鮮 佘詩曼同李施嬅回巢大鬥法

佘詩曼 (阿佘) 近年主力在內地發展，她早前亦有透露過若有好劇本便會回TVB拍劇。而TVB監製鍾澍佳最近落實會開拍新題材的劇集《NEWS新聞女王》，將以韓國及美國很火的新聞直播為題材，並請到阿佘回巢拍劇，除了阿佘之外，還有已離巢的李施嬅加入。有指TVB首次拍攝這個題材所以十分嚴謹，據知此劇將會與內地合作，亦會以內地形式拍攝，對所有製作細節都一絲不苟。有消息指阿佘、李施嬅、高海寧、何依婷及馬國明已經落實三月將會加入劇組，劇集預計拍攝半年，並由鍾澍佳親自拍攝。

阿佘在內地人氣愈來愈高。（微博@佘詩曼工作室）

已經離巢的李施嬅亦會加入今次的拍攝工作，早前她在為電影作監製時，免疫系統出現問題，醫生囑咐她不可過分操勞，今次李施嬅加入原來已經得到監製答應演員拍攝時不用通宵，才令她答應演出。李施嬅在接受其他傳媒訪問時表示未曾與鍾澍佳合作過，而鍾澍佳早在去年已經接觸她，一直在調整檔期，而她已經收到鍾澍佳所寫的劇本並正在看劇本。李施嬅亦提到多年未與阿佘碰頭，在早年的《宮心計》及《公主嫁到》中曾合作，所以對劇集十分期待，加上新聞主播題材對她十分新鮮，亦是自己喜歡的。

（李施嬅IG）

而監製鍾澍佳接受其他傳媒訪問時亦有大爆角色，指譚俊彥也會加入，更與阿佘有感情戲。阿佘是劇中重要一角，劇情圍繞劇中最重點的主播阿佘離開後所有發展及爭鬥，為了權力而變，你爭我奪，更各懷鬼胎在職場上爭權奪利。

有指譚俊彥亦會加入拍攝工作（陳順禎 攝）

高海寧與何依婷在劇中同是主播，但為了要爭黃金時段女主播一位，使出不同的手段。高海寧劇中性格開朗，情商又高，是一位萬人迷，十分吸引，因為沒有背景而事事落力，憑自己實力得到想要的東西，連高海寧自己都很期待角色：「我覺得會好好玩。」李施嬅於劇中性格硬朗，對工作十分熱衷，但為了爭取黃金主播一位，之後會使出不同手段。

高海寧親口證實3月份會為新劇《新聞女郎》開工。（葉志明攝）

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