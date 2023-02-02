新四十二章｜史穎喬原來係中國研究系碩士　獲劇組邀請任中文顧問

由陳豪、龔嘉欣、鄭子誠、江嘉敏、周嘉洛、鄺潔楹（Judy）、譚凱琪（Zoie）、糖妹（黃山怡）、林景程及易宇航等主演的《新四十二章》昨晚（1日）播出的第三集，最搶眼的絕對是網民期待已久的柯仔（周嘉洛飾）出場。嘉洛去年劇接劇人氣急升，加上年頭在「萬千星輝頒獎典禮」中勇奪「男角色」獎，人氣有增無減。身為劇集第二男主角的他，因頭兩集遲遲未出場，有網民擔心他淪為男配角。

周嘉洛飾演男護士。

為了制服因力抗打針而失控的男病人，先是一個箭步飛躍上天。

再擸「架生」遮蓋男病人雙眼，兼以光速「手起針落」。

飾演男護士的嘉洛登場形式甚有氣勢，為了制服因力抗打針而失控的男病人，先是一個箭步飛躍上天，再來擸「架生」遮蓋男病人雙眼，兼以光速「手起針落」，型到冇朋友，令全程旁觀的Mon姐（江嘉敏飾）起勢心心眼。

江嘉敏飾演Mon姐。

江嘉敏見到周嘉洛都心心眼。

有別以往的陽光及搞笑形象，嘉洛今次轉行Cool爆路線，對Mon姐從不「口下留情」，兼且眼神盡是藐視，十分過癮。不過嘉洛事後卻笑言「黑臉有難度」，並謙虛謂：「所以祈求下次做得更好。」至於江嘉敏為了拍好前晚一場與陳豪被壞人「追足九條街」的戲份，原來跑足一整晚，由晚飯時間一直跑至近乎天光。

史穎喬於2020年因參加《衝上雲霄大選》而加入無綫，私下亦是中國研究系碩士生，中文水平相當不俗。

史穎喬獲劇組邀請擔任劇集中文顧問，不過受訪時謙稱自己只是和劇組「純粹交流」。

另一特別角色則為飾演螢嬌（龔嘉欣飾）好同學竹姬的史穎喬，有「翻版梁詠琪」之稱的穎喬，第二集甫出場已引起熱議。史穎喬於2020年因參加《衝上雲霄大選》而加入無綫，私下亦是中國研究系碩士生，中文水平相當不俗。由於本身鍾情中國文化及古典文學，閒時又會彈古琴寫古文，中文根基紮實，因而獲劇組邀請擔任劇集中文顧問。不過穎喬受訪時謙稱自己只是和劇組「純粹交流」：「都係講吓以前上堂嘅嘢，例如教授平時上堂會講啲咩，或者有啲咩特別嘅口頭禪之類。」

史穎喬透露與龔嘉欣試造型當日已互相「抄牌」。

談到與龔嘉欣Katy勁多對手戲，穎喬透露二人當年於《衝上》已有一面之緣，當時她的演出正是嘉欣《香港愛情故事》中的角色。穎喬透露這次重遇嘉欣，對方不但認得她，更於試造型當日已互相「抄牌」方便日後聯絡。除了感激嘉欣拍攝期間給予不少指引外，穎喬坦言有幕胸襲戲更是全靠嘉欣主動才順利完成：「場戲要我摸落佢個胸度，我唔敢摸，佢就一嘢捉住我隻手揸落佢個胸度。」

昨晚有陳豪出浴5秒的鏡頭。

昨晚有陳豪出浴5秒的鏡頭。

昨晚一集亦有講到陳豪飾演的章經，自師弟沈學龍（劉家聰飾）重傷爆血登門後，身邊即不斷出現「42」這個數字，貼題得嚟又懸疑。為了突顯「42」無處不在，章經就連出浴亦沒有喘息空間，造就了足足五秒時間長的陳豪出浴鏡頭。