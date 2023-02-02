自然系女子旅行｜仙氣女神黃上晏三點式終極一浸　大讚溫泉透奶香

J2旅遊節目《自然系女子旅行》，以山海為主題，進行療癒之旅。由「港女」「暉哥」林映暉主持，今日（2日）同明天（3日）會播出最後兩集。

今晚Rubis同暉哥入住木蘭營區。

「音樂系女神」黃上晏（Rubis）繼續拍住暉哥同大家介紹台灣營區好去處，今晚會去到宜蘭。營內一般設備應有盡有，特點是附有出租越野沙灘車。二人戴上安全裝備，先由有駕駛同類車經驗的Rubis載住暉哥兜圈，雖然車速不快，暉哥已異常緊張。接住戲肉是阿寬教練登場，他即場示範飄移技術及兩轆離地特技，好戲在後頭二位女仕似乎在不知情下，被邀請試玩。打頭陣的又是暉哥，她未玩先「興奮」，面容扭曲兼開始喪叫。接住短短20秒的車程，暉哥叫足全程，連Rubis都覺得暉哥有點失儀。幾經辛苦暉哥捱到落車，臨下車前暉哥似眼有淚光，她憂怨的望住攝影隊話︰「唔係佢（越野車）好玩，係我好玩呀，你哋睇得幾開心。」她事後話喪嗌搞到喉嚨痛。接住輪到Rubis上陣，她又會有什麼反應呢？今晚會有答案。

二位女仕全副裝備玩沙灘越野車。

壓軸節目是兩位女仕提供福利，Rubis換上三點式大曬身材浸浸溫泉，暉哥的水著亦不輸蝕。暉哥一臉陶醉享受溫泉，還煞有介事大讚溫泉透出奶香。引起Rubis遐想，她隨即笑咪咪俏皮的望住暉哥胸部，暉哥亦還以顏色反望，構成一幅生動畫面。她們浸足5分鐘，期間Rubis還教暉哥在溫泉玩「手勢舞」，想知道玩法就要留意明晚節目。

暉哥享受溫泉之際，忽然爆出「奶香」二字，引起遐想。

Rubis俏皮的望住暉哥的胸部。

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Rubis接受訪問時綜合今周的旅程，她說︰「最喜歡台中營區的豪華住宿及在宜蘭玩的越野車。」問到何時會推第二本寫真時，她透露暫未有打算，因為未想到新的構思，目前會繼續不同嘗試，早前她就舉辦了一場音樂會。