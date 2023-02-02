NCT DREAM三月首度來港開騷　演唱會購票詳情公開2月8日優先訂購

NCT DREAM 3月25日首度來港舉行巡迴演唱會，消息一出粉絲已為之瘋狂，《NCT DREAM TOUR 'THE DREAM SHOW2 : In A DREAM' in HONG KONG》演唱會將於亞洲國際博覽館Arena舉行，將於2月8日上午10時至2月10日晚上11時59分，票價：分別有 HK$1680的企位以及坐位、HK$1380、HK$980三種，可用東亞銀行信用卡於以下途徑進行優先訂票，2月13日上午10時於快達票公開發售，想盡快撲到飛的朋友要密切留意了。

演出成員名單：MARK，RENJUN，JENO，HAECHAN，JAEMIN，CHENLE，JISUNG *主辦機構有權增加、刪減或更改NCT DREAM演出成員名單，售出門票一概不可退換

最近NCT DREAM喜事重重，2月8日將於日本出道，推出他們首張日本單曲專輯《BEST FRIEND EVER》，並首次登錄三月號的MENS NON-NO MAGAZINE，成為封面人物，日本的歌迷組織NCTzens及Dreamszen終於等到日文單曲，均感到非常興奮。而歌曲內容，據傳是如歌名一樣，講述七位成員一起訓練的經歷及友誼。單曲Teaser，單是幾位成員的黑色人影於鏡頭前晃動，就已經讓歌迷為之瘋狂，引起網上狂熱討論那一個黑色身影屬於那一位成員。

NCT DREAM三月首度來港開騷

2月中，他們於大阪京瓷巨蛋舉行三日演唱會，每場可以容納三萬多觀眾，日本歌迷引頸以待。而一月初生病暫停工作的HAECHAN(楷燦)，最近亦公布身體健康回覆正常，恢復工作讓歌迷不用再擔心，經紀公司表示：「楷燦與成員們一起活動，表現出了希望與粉絲們見面的強烈意志，與醫療團隊討論後決定回歸活動。」「感謝粉絲們給予溫暖的支持和鼓勵，本公司也會盡最大努力支持楷燦，讓他能健康的開展活動。」