大誠實家︱Asha向BabyJohn獻出螢幕初吻　大爆與阿Dee錫足五次

ViuTV原創劇《大誠實家》由1月23日起，逢星期一至五晚上9時30分播映。劇集講述一位失去說謊能力的商家面對誠實與謊言的挑戰，向奪走事業及家庭的同行對手復仇的故事。



今晚（2日）播出的一集。Asha大爆和阿Dee錫足五次。

徐㴓喬（Asha）今次飾演蔡瀚億（BabyJohn）的前妻，更和何啟華（阿Dee）有感情線，陷入複雜的三角關係，Asha周旋於二人之間，更與兩位男主角都有親密鏡頭。今晚（2日）一集講到， BabyJohn飾演的盧文乃，為找到吐真劑的解藥，私自利用催眠機器進入深層記憶，回憶起與前妻Asha由相識到結婚甜蜜美好的片段，Asha更為劇集獻出了自已的螢幕初吻。

而明晚（3日）播出的一集，Asha和阿Dee二人更會到主題樂園拍攝婚紗照。Asha大爆和阿Dee錫足五次。被問到和阿Dee拍親嘴鏡頭感覺如何，會否感到尷尬，Asha就笑指：「OK呀！冇尷尬呀，我諗第一下有嘅。都要多謝BabyJohn！因為佢攞咗我第一次嘅螢幕初吻，所以到『第二次螢幕初吻』，我就覺得自已好ready喇！」

阿Dee今次異性緣爆發，除了和Asha有親嘴鏡頭外，更有陳海寧（Isabella）化身「Dee迷」進行攬攬埸面。

阿Dee今次異性緣爆發，除了和Asha有親嘴鏡頭外，更有陳海寧（Isabella）化身「Dee迷」進行攬攬埸面。有一段時間沒有拍劇的Isabella就指對拍攝感到緊張，大爆到現場才收到導演指示要做癡女迷上阿Dee，更開玩笑指：「今次好難入戲呀，因為阿Dee唔係我鍾意嗰type！」

徐㴓喬（Asha）今次飾演蔡瀚億（BabyJohn）的前妻，更和何啟華（阿Dee）有感情線，陷入複雜的三角關係。