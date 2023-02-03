黃宇詩孖男友日本旅行激罕曬恩愛　曾大呻被當成小三之苦：好唔抵

現年46歲的黃宇詩是已故名人黃霑與前妻華娃的女兒，近年主力搞內衣生意的她，在幕前不算活躍，但仍不時在社交平台分享近況。近日黃宇詩與男友彭慶餘（Peter）去了日本北海道旅行，連日來她在IG Post出不少靚相，相中所見，兩人一起滑雪，又一起去農場玩，相當開心。其實黃宇詩一直以來對感情事都保持低調，過往甚少Post出與男友的合照，今次兩人激罕同框放閃，十分難得！



黃宇詩近年主力搞內衣生意。（影片截圖）

黃宇詩近日與男友彭慶餘（Peter）去了日本北海道旅行。（IG@ucwong）

黃宇詩與測量公司董事彭慶餘（Peter）自2012年拍拖至今已經11年，感情非常穩定，但其實黃宇詩曾一度背負小三之名，受盡千夫所指。早在兩人拍拖之初，外界就指黃宇詩搭上人夫，雖然她聲稱愛得光明正大，但Peter的前妻Cady在2017年於TVB節目《關你家事》中就直指自己的婚姻被小三破壞，Cady指當時與Peter還沒離婚，處於分居狀態，直至2014年才正式離婚。不過黃宇詩就多次澄清是在Peter離婚後才正式拍拖，強調自己沒有介入別人的婚姻，更直言：「其實我認為冇人真係鍾意成為小三，如果你真係想做小三，都有啲變態。」

Peter的前妻Cady曾在2017年於TVB節目《關你家事》中直指自己的婚姻被小三破壞。（電視截圖）

黃宇詩曾在節目《閨蜜20+》中大呻慘被當成第三者之苦：「我成日被人話我係小三囉，好慘呀，我真係覺得我好慘，因為呢我永遠係不知情之下，我就被標籤做咗人第三者，明明已經清楚知道或者問清楚個男仔，佢係冇女朋友嘅，但冇啦啦又冒一個正印出嚟，或者拍拖一段時間之後，又冒一個出嚟，成個人就真係晴天霹靂。」她表示既然已問過對方說沒有就會相信：「明明前度已經分咗手，但永遠覺得我係破壞佢段關係嘅人，我覺得好唔抵，其實係嬲豬呀，但冇辦法，唔通吓吓都因為咁憤世嫉俗咩，所以兩個人關係要搞好，一段關係還一段關係，唔容許有第三者。」雖然黃宇詩與Peter拍拖多年仍未有結婚打算，但無損兩人感情！