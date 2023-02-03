奪命提示｜劉穎鏇透露有性感畫面　張振朗：佢今次係sell女人味

藝人張振朗、劉穎鏇（Tiffany)昨日（2日）現身由文偉鴻(jazz)監製的TVB新劇《奪命提示》拜神儀式，在劇中飾演情侶的他們有不少情慾戲份，二人表明拍攝時不會感到尷尬，因為大家互相信任對工作好專業。

張振朗、劉穎鏇飾演情侶。（陳順禎攝）

在劇中張振朗同Tiffany飾演一對情侶，同時又是一位女孩的乾父母，因為她的出現令他們有所不同。而在劇中為了查案Tiffany還會以性感形象現身，她接受訪問時表示：「因為係一個臥底會有唔同嘅打扮。」在旁的張振朗則笑言：「佢今次係sell女人味。」而在劇中他們有不少情慾戲，問到拍攝時會不會感到尷尬，張振朗揚言：「互相信任，佢好專業，俾到我好大信心。（拍呢啲戲事先有冇向女朋友報備？）咁唔使，都係做嘢，大家都明白做呢行。」

二人有不少情慾戲。（陳順禎攝）

另外，講到現時眉骨傷勢如何，張振朗表示康復進度很好：「其實都冇咩好正常。醫生手勢好好，所以康復速度非常之好，慢慢等佢好，我自己覺得好小事啫，所以我都好快開工唔想拖慢成個製作。（驚唔驚留疤痕？）其實我自己真係唔係好驚，因為男人嘅疤Man啲。」

張振朗唔擔心留疤痕。（陳順禎攝）

事實上，該劇集是Tiffany出道多年後首擔正女主角，她表示：「其實我覺得都係同其他角色一樣咁對待。」還表示該劇集對她來說是一個很大突破，我們就拭目以待。