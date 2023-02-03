中年好聲音｜前助手參賽蘇永康話畀分Harsh啲　肥媽再被感動到喊

無綫綜藝歌唱真人騷《中年好聲音》第十集，將展開第四部曲首回合《導師分組賽！情歌PK戰！》，19名選手將分成三組作賽，並由三名星級導師蔡立兒、韋綺姍、彭家麗帶領，三組將分別派出代表出戰五個類別的歌曲，包括今集播出的第一輪比拼「摯親暖歌＋雙語情歌」，以及下一集播出的第二輪比拼「慘痛悲歌＋睿智之歌＋浪漫愛歌」，當中「雙語情歌」需以組合形式進行比賽。每一輪比賽完成後，最低分組別需淘汰一位成員，而完成五個類別比賽後，總分最低一組需再淘汰一位成員，換言之本回合將共有三位選手被淘汰。

是集嘉賓評審為蘇永康，更笑指自己是《中年好聲音》忠實粉絲。

是集嘉賓評審為蘇永康，更笑指自己是《中年好聲音》忠實粉絲，他說：「睇咗好多個星期日晚，習慣咗同太太夾住個仔喺度睇，十點後個仔差唔多瞓，所以當晚個仔唔知咩賽果，但我哋就好清楚。」而19名選手當中，原來有兩位與蘇永康相識多年，蘇永康笑言：「當中有人識咗好耐，識咗30幾年嘅都有，佢就係羅金榮，好impress佢對音樂嘅追求。識咗廿幾年嘅都有，佢就係丁文俊，佢仲做過我助手幾年添。」相認過後，蘇康再用認真Mode說：「但咁樣未必係好，因為我知佢哋有幾好，所以畀分可能會Harsh啲。」

蘇永康原來同羅金榮相識多年，但係佢就話老友都冇情講，畀分可能仲會harsh啲添。

是集出戰「摯親暖歌」的選手包括顏志恒、丁文俊及龍婷，出戰「雙語情歌」的組合則是曹敏寶＋鮑聖光＋梁愷庭、李佳＋李思林及何博文＋羅啟豪。是集最大花生位，落在肥媽及伍仲衡身上，曾針鋒相對的兩人再次因意見分歧鬥嘴！事緣顏志恒獻唱肥媽的《Ma Ma I Love You》，志恒真摯的演出感動得肥媽眼濕濕，惟伍仲衡不太受落與肥媽意見分歧，肥媽沒好氣謂：「伍生成日話要有穿透力，我個心依家穿咗窿添啦，佢個心真係石做架！」已升呢爸爸的蘇康則笑言：「佢啱啱先求婚成功，佢可能過多幾年再評呢隻歌就唔同架喇。」場面搞笑。