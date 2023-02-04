42歲王秀琳近況曝光狀態驚呆網民　與富商天王情史多遭非禮最轟動

現年42歲的王秀琳（Mango）已淡出娛圈多年，近年她轉戰飲食界發展，做「XO醬女王」，鮮有公開露面，就連她的社交帳號亦久未更新。日前她的兩位好姊妹何紫綸與陸詩韻於IG分享了她們的生日飯局靚相，終於曝光了Mango的近況。相中可見Mango留有一頭one-length長髮，化了淡妝的她樣子清秀可人，更散發出陣陣少女味，完全不似她的真實年紀，彷如吃了防腐劑似的，跟20年前的靚樣沒什麼分別，keep得極好，驚呆一眾網民。

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Mango 19歲時經朋友介紹下成為模特兒，之後又簽了Sony Music做歌手，出過兩張個人專輯。不過，她的多段緋聞比事業更為備受關注。她先後與黎明和郭富城兩位天王傳過緋聞。2012年，Mango被指搭上周焯華，有指得到對方寵幸後，斥資千萬於中環開日本餐廳，生活更變得富泰。2017年Mango又被影到與一度被譽為霍氏家族的有力接班人的霍啟文拖手，發展一段相差7歲的姊弟戀，其後男方承認二人交往中，可惜兩人最後分手收場。2020年，她又被指與廣安銀行梁季彝家族後人，家底雄厚的富家公子Jeff約會，感情生活相當精彩。

周焯華綽號「洗米華」，生意涉獵博彩、娛樂、影視等多個範疇。（資料圖片 / 符祥定攝）

2004年的「霸王硬上芒」事件曾轟動一時，當年Mango正在拍攝《我和殭屍有個約會3永恆國度》，聲稱被男主角尹天照非禮，尹否認並表示願意與Mango當面對質，又雙手發誓表示自己清白，直斥對方想借他提高知名度，雖然Mango有報警，但最後警方表示不予起訴，事件就此告一段落。Mango並沒有因為非禮事件而獲得同情，本來就半紅不黑的她形象變得更差，之後更淡出娛圈轉行從商。

Mango參演《我和殭屍有個約會3永恆國度》，不過海報上冇佢份。（劇集海報）

近年Mango篤信佛教，曾四度跟隨南傳佛教高僧到泰國修行，又不時現身香港慈山寺，她曾講過：「往後的日子我會繼續跟著師傅到處修行，希望修成更好的自己。」

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