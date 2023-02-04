徐小明獲任命亞視行政總裁打定輸數無法抗衡無綫：可做到好朋友

亞洲電視今日（4/2）於大埔亞視廠舉行兔年新春團拜，亞視新任主席劉敏斌及管理層恭迎共賀，並宣布委任徐小明為亞洲電視行政總裁，劉文卓為創意總監。對於亞視將來發展前景，行政總裁徐小明表示充滿信心：「其實我哋做媒體最重要就係個內容，喺製作上面我哋會加強，同時會培訓新嘅演員，至於點做稍後會同同事再傾傾，到有具體就會向大家公布，始終我都會返咗兩日工。」

亞視創意總監劉文卓和新任主席劉敏斌及行政總裁徐小明合照。（葉志明攝）

徐小明續說：「而家係大灣區嘅經濟世界，而我哋主席喺大灣都有好多發展，咁所以呢樣嘢係我哋香港一個機會嚟，變咗我哋係朝向呢方面發展。（亞姐選擇會繼續舉辦？）亞姐一向都係我哋公司嘅王牌節目，呢個節目相信我哋係唔會放棄。（亞視主打路線大灣區？）咁又唔係，始終香港係我哋嘅根嚟，因為大灣區係以講廣東話為主，所以同我哋香港節目冇乜嘢分歧，大灣區嘅口味同品味，其實同香港好接近。」

徐小明被委命為亞洲電視行政總裁。（葉志明攝）

被問到有什麼策略可抗衡無綫同ViuTV？徐小明表示：「你呢個問題問得好好，正因為我哋冇咗個開路電視，所以抗衡就講路出喇，咁所以話唔定將來同啲台友合作都唔定，因為都冇咗收視競爭嘅時間，話唔定我哋可做到好朋友。反而我覺得我哋係應該共同喺市場上面，香港影視業裡面做到一啲聯手合體嘅力量。相反而今次我哋係向大灣區市場上去競爭，呢個係我哋亞視嘅目標。」

徐小明被委命為亞洲電視行政總裁。（葉志明攝）

被問到亞視屢傳財困，現今財務是否穩健？徐小明望向身旁主席劉敏斌說：「目前嚟講有新嘅資金，加上有新主席入嚟見大家，呢個係我安心嚟亞視嘅原因條件。（最梗要有糧出！）咁我希望唔只有糧出。因為有糧出，我哋仲要做嘢㗎嘛阿主席。」

話唔只有糧出！（葉志明攝）

被問到注資多少？新主席劉敏斌未有正面回應只表示會有好多財經人士，會陸陸續續加入亞視，財務不成問題。

點撃下圖睇現場盛況：