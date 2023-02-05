59歲薛芷倫纖腰目測19吋身材媲美芭比　全盛時期顏值不輸王祖賢

現年59歲，有「Ball后」之稱的薛芷倫（Fanny）近年鮮有現身公開場合，但她不時都會於社交平台分享日常生活點滴，更新近況。早前Fanny去了泰國曼谷旅遊，她post出在當地米芝蓮二星德國菜餐廳品嚐美食的靚相，其中一張相是她的全身照。相中Fanny身穿民族風迷你短褲，騷出一雙白滑美腿，玲瓏浮凸的身材亦十分之吸睛，纖腰目測只有19吋，完美身材比例絕對可媲美Barbie（芭比）公仔，顯得性感迷人！



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Fanny遊泰國返港後又相約好友聚會，當日她梳了齊蔭春麗頭配活力型格打扮赴會，即使她已年近60歲，一身打扮與髮型依然零違和感。相中的Fanny樣貌愈見精緻，但臉部肌膚依然十分緊緻，五官輪廓更是像極Barbie公仔。

點擊睇Fanny最新齊蔭春麗頭造型：

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其實Fanny這個年紀真是keep得好好，她年輕時的美貌更稱得上是女神級別。Fanny曾以玩票性質加入娛樂圈拍戲，入行後接拍的電影不多，最為人熟悉的就是《歌者戀歌》以及《倩女幽魂》。Fanny在1987年上映的《倩女幽魂》入面與另一女神王祖賢一起飾演女妖，她的角色名叫小青，清秀的美貌卻散發出邪氣妖媚，顏值不輸王祖賢所飾的小倩。

點擊睇Fanny於《倩女幽魂》中的靚樣以及她的少女時代靚相：

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Fanny出身自富裕家庭，父親薛萬康是富商，她自小過著上流社會生活，畢業於紐約大學。Fanny於20歲完成學業返港後，在機緣巧合之下加入娛樂圈，她的父親在她22歲時離世，遺下大筆財產給她。Fanny在26歲嫁給香港60年代五大富豪之一的馬錦燦長子馬淸偉，婚後育有兩子一女，惜兩人最後離婚收場。Fanny年輕時以及離婚後仍活躍於上流社會的名人盛會，又經常出席各大時尚名牌活動，因而有「Ball后」美譽。

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