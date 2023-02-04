「10秒鎖林寶」女車主曾被網民侮辱問價　望憑古箏演奏家身份洗底

ViuTV節目《演奏 1 TAKE過》由黃妍、趙善恆（恆仔）、邱傲然（Tiger）、陳泳伽（Winka）、黃奕晨（Dixon）及馮卓然（Anton）擔任主持，他們會帶領觀眾認識香港一眾樂器表演者，他們用無數光陰去苦練一種樂器，而節目正正提供一個平台給他們Show Off，並且訴說其背後的熱血感人故事。在前日（2/2）播出一集中，邀請到古箏演奏家魏嘉華（Kianna），她表示希望憑節目搣甩大眾對於她的標籤。



Kianna除了是古箏老師，還是位KOL。（節目截圖）

非常優美。（IG/@kianna_ngai）

Kianna身材非常火辣。（IG/@kianna_ngai）

節目中Kianna以小背心上陣彈古箏，不過她由於外貌姣好及身材出眾，經常被大眾忽略其音樂造詣，又表示因為KOL身份，加上不時在Instagram上載各種靚相，所以被歸類為「花瓶」。但事實上，Kianna是著名古箏演奏家羅晶演奏團的成員之一，曾經在大學修讀音樂，學習古箏更是超過18年的時間，平時也會開班教學生，不過卻不被大眾認可，就連她的學生亦表示：「我覺得魏老師是位懷才不遇嘅演奏家，佢而家正值係音樂家發揮嘅年紀，但點解佢唔係好出名嘅，佢需要一個機會令更加多人認識佢，譬如一講起古箏就會諗起魏嘉華」。

Kianna以小背心上陣彈古箏。（節目截圖）

令網民流曬鼻血。（節目截圖）

Kianna表示自己因為KOL的身份而受到網民負評：「收到唔好聽嘅說話同評論，甚至會被人問價，嗰陣我覺得幾侮辱，我唔係幾鍾意。」不過對此她就表示：「我覺得呢個係我嘅優勢，可以好好利用佢，而且認識我之後可以認識到古箏，甚至認識到我係一個演奏家，我覺得都係件好事，視乎你用咩角度去睇，因為成日都會俾人話我係花瓶，我想畀人覺得我係有內涵嘅花瓶，所以點解我要咁努力為自己爭取。」她直言希望憑着自己的力量令更加多人認識古箏，以及推廣古箏文化。

Kianna希望推動古箏文化。（節目截圖）

Kianna的古箏推廣IG的粉絲不及日常生活IG的粉絲多。（節目截圖）

節目播出後，網民發現Kianna是「10秒鎖林寶」的女事主，由於當時沙田第一城鎖車隊為城中熱話，每當有人違例泊車，鎖車隊都會出動極速鎖車，車主需付320元解鎖費才可放行，網民更開設「沙田第一城鎖車苦主大聯盟」Facebook群組訴苦。去年11月，有網民在群組分享「10秒鎖林寶」的照片，並笑指：「論效率第一城鎖車隊認第二真係冇人敢認第一，不過呢次犀利，10秒鎖林寶」。而當時的女車主就是Kianna本人。

點撃睇Kianna靚相：