港姐學霸亞軍許子萱傳不堪壓力要求提早解約　TVB憂冇人加冕拒絕

應屆港姐亞軍許子萱（Cecca）自參選以來是非多多，傳曾與「翻版麥明詩」張光怡（Chloe）當眾嗌大交；被視為大熱的她最後輸給林鈺洧只能屈居亞軍，在得知賽果一刻當場黑面；近日她又多次缺席以港姐身份出席的活動，只得應屆港姐冠軍林鈺洧、季軍梁超怡及友誼小姐邢慧敏出席，即被網民炮轟不盡責，沒有履行港姐義務兼人品差，許子萱亦在IG親自留言反擊：「姊姊這裡不歡迎黑粉，不喜歡的可以滾哦！」



許子萱得知得亞軍後，疑一度黑面。（電視截圖）

許子萱在去年11月最後一次以港姐身份現身慈善活動。（IG@ceccamangoqueen0214）

今日有報道指許子萱向TVB要求提早解除港姐合約，回復自由身，而原因並非不甘心淪為林鈺洧的佈景板，而是抵受不了娛樂圈的壓力。據指TVB不希望2008年港姐冠軍張舒雅的歷史重演，要找來其他港姐為新一屆港姐加冕，目前正積極游說許子萱只需出席新一屆港姐加冕，可以缺席活動，但她卻去意已決，希望盡快回復自由身。另有消息指，許子萱因要到內地工作，TVB亦尊重她的決定，除非是有錢賺的工作，否則不用她出席公司活動。

許子萱傳不堪娛樂圈壓力大，向TVB要求提前解約。（資料圖片）

許子萱是港姐學霸。（IG@ceccamangoqueen0214）

現年25歲的許子萱是三料亞軍，除亞軍外，兼奪得「生態保育大使獎」和「國際親善小姐」。許子萱是一名學霸，畢業於美國密歇根大學 (University of Michigan)安娜堡商學院，主修金融和戰略管理，之後任職紐約美國銀行投資銀行分析師，並獲牛津及劍橋大學同時取錄MBA課程。為追夢選擇返港選美，當時的志向是成為一名有影響力的影視人，並想將今次參賽的經歷輯錄於第二本自傳。而她第一本自傳《一個華爾街女孩的面考實錄》是在2019年在內地出版，分享自己12歲後在外國留學的經歷，再加上她畢業後在華爾街或者投行的工作經驗。可能因背景猛料的關係，許子萱一直都令人覺得很有性格。

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