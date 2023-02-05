張敬軒現身力撐Tyson Yoshi健身室開張　榮升VIP會員舉啞鈴操肌

熱愛健身的歌手Tyson Yoshi（程浚彥）近日投資7位數字、位於尖沙咀的「NOT A GYM COMPANY」3000呎健身室今日（5日）正式開張，「軒公」張敬軒、Gareth. T（湯令山）、張蔓姿、張蔓莎、Kayn9896（吳家忻）均有到場力撐，而林家謙在訪問後則低調現身，Tyson Yoshi更當場表演舉10KG啞鈴，大隻又威猛。

軒公現身支持Tyson Yoshi健身室開幕。（葉志明 攝）

Tyson Yoshi今次同兩位好友夾份投資，每人投資約100萬，考慮在港島區開分店。Tyson完成開張儀式後便孖軒公一同受訪。Tyson透露自己日日都落鋪頭，但只作生招牌，不會落手落腳教人，「因為我連資格證書都冇。」

新健身室只提供一對一私人教練課程，問到價錢，Tyson Yoshi笑指：「唔貴，價錢好相宜嘅。」問到會否給軒公友情價，Tyson則大方指免費都得，此時軒公調侃：「咁我啱啱畀嗰啲咩嚟㗎？」Tyson立即封軒公為「VIP會員」補償，「會員編號係No.1呀！」

Tyson Yoshi同兩位好友各投資7位數搞Gym Room。（葉志明 攝）

軒公早前開騷期間不幸中新冠肺炎，病癒不久，加上患過哮喘，他坦言身體仍未完全回復正，靠休息、飲水、攝取蛋白質回復，如今最想增磅，軒公大讚Tyson精神、皮膚都變佳，要以Tyson為榜樣，並大爆對方一日飲6L水，「我諗我要買定一個移動廁所先得。」

張敬軒、Gareth. T（湯令山）、張蔓姿、張蔓莎、Kayn9896（吳家忻）到場力撐。（葉志明 攝）

不過軒公坦言不會操到Tyson般大隻，又挺起胸膛扮大隻笑言：「好搞笑，近完佢之後個個樂壇啲人都係咁。」軒公近來聘請了新「遮遮」，問會否幫熱愛跳舞的「遮遮」報健身會籍，軒公笑言：「員工福利都得嘅，我諗一諗，但最好唔好操到太大隻，我驚我生命有危險，（話佢）啲嘢煮得唔好，『死啦你去！』」

軒公同Tyson一同受訪。（葉志明 攝）

Tyson試業期間已邀請Jeffrey（魏浚笙）健身，問為何有否邀請林家謙參與開幕儀式，他稱對方希望低調現身支持。問是否想操Fit家謙，Tyson稱怕得罪家謙Fans，「我覺得如果佢大隻咗，佢啲Fans會唔鍾意佢。唔係好啱呀成件事，軒公我都幻想到，佢就......」在旁的軒公一邊模仿家謙唱《時光倒流一句話》，一邊搞笑舉起手瓜，說道：「林家謙揸住支咪，咁樣唱『如果我有逆轉的超能力』，都幾勁。」

問會推薦家謙和軒公做哪部健身器材，Tyson話要全身都操，「唔可以單一樣㗎嘛，如果好似我咁俾人話淨係對波就大鑊啦！我都想Focus喺其他位。」軒公改正道：「係胸肌。」

軒公及Tyson Yoshi一齊操肌。（葉志明 攝）

Tyson 7月於亞博開騷，3月至4月會到海外表演，問會否任軒公三月倫敦演唱會嘉賓，軒公笑指：「唔會啦......同佢爭緊人，有佢冇我呀！」另外，近年賺得不少的Tyson又買車，問到新車幾錢，Tyson保持神秘：「供緊供緊......OK嘅！」

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