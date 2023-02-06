王菲12年前大讚紐約人自信舊片翻Hit　掀愛國爭議6日破20萬點擊

53歲天后王菲近年減少幕前表演，低調在內地生活。不少網友如今會翻出王菲過往訪談重溫，近日12年前王菲上內地節目《楊瀾訪談錄》片段翻Hit，更在網絡上惹來不少迴響。

天后王菲一向作風低調，除了工作之外鮮有公開露面。(網上圖片)

該段影片是於今年1月30日獲上載至內地影視網站Bilibili，起題為：「很贊同王菲這一段話」。當時王菲談到自己很喜歡紐約的原因，「我覺得那裡的人，我在大街上看到他們走路的神態，和他們的那個感覺，我覺得他們充滿自信。不管他們怎麼奇形怪狀，他都不會在乎別人怎樣看他的。所以那給我一個靈感，我覺得得原來就是這個樣子，我為甚麼要變成（楊瀾：另外一個人？）對啊對啊，就是找回那個感覺吧！」

王菲舊片翻Hit。（節目截圖）

王菲又不願刻意討好別人，她說：「我覺得討好別人不是一個目的，就是去刻意討好別人。只不過，你做了一些事情，這個過程中可能吸引到一些人了，那就當作一個緣分、收穫吧！但你不能把這當作一個目標，那樣就弄巧成拙。」

掀起愛國爭議。（影片截圖）

舊片上載僅僅6日便有逾20萬觀看次數。有人發留言指「有錢截哪裡不行？」、「她去的是91年，現在沒那麼悠閒了」、「我們這裡的老太太也可以隨地起舞啊」、「我們中國也很自信」、「在中國賺錢，然後在美國享受、在美國花、然後說中國的不是。」

有網友表示認同王菲說話。（網上圖片）

不過不少內地網友都贊同王菲說話，「待在加拿大的感覺都整個人都是放鬆的，回國後整個人都是緊繃的。」、「三年前我會罵她，僅現在我覺得她說得有自信。」、「好羨慕啊，活得像個人樣」、「今世積德行善，下輩子美利堅」、「不能說其他國家一回好是不是？媽呀大國形象」、「人家舉個例子，一群極端思想的人激動了」、「大家不要過於敏感了」。