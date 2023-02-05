新四十二章｜鄺潔楹戴爆炸頭行Donki　途人認唔出：以為係外國人

無綫（TVB）新劇《新四十二章》走喜劇路線，連帶劇中人物的造型都有其搞笑之處。除了女主角龔嘉欣的生鬚鰲拜造型，星期一登場的鄺潔楹（飾蘇子瑜）「爆炸頭」造型也甚為誇張。



鄺潔楹（飾蘇子瑜）於第6集登場。（《新四十二章》截圖）

鄺潔楹接受《香港01》訪問時透露，劇中角色與江嘉敏飾演的邵桂芝十分好朋友，所以經常會一起出現。她說：「個角色咩都會做，但係主要就係炒名牌嘢維生。我同江嘉敏有個好密切關係，即係《鹿鼎記》韋小寶某一個喺佢身邊好重要嘅人物，所以江嘉敏出現嘅時候都keep住見到我。」

鄺潔楹有頗多戲份。（梁碧玲攝）

鄺潔楹出席《新四十二章》宣傳活動。（梁碧玲攝）

鄺潔楹續說劇中的「爆炸頭」是一半真一半假，用假髮駁上真髮。因為拍劇需要很長，所以有時候，中間有空檔時間而她又需要做其他事時，就會頂着「爆炸頭」到處走。她說：「休息時間我都會去返屋企或者做其他嘢，我試咗好多次，中間有場口夜晚又有，但係個頭唔可以拆住。因為嗰時整緊曲奇，所以我試過頂住呢個頭去餅房，我員工見到我背影仲嚇一嚇。」

鄺潔楹出席《新四十二章》宣傳活動。（梁碧玲攝）

除了回到餅房，她也說曾經試過在夜晚帶着「爆炸頭」去行Donki。她說：「咁啱嗰日喺尖沙咀，又好想買吓零食，好彩嗰日係淩晨，我就同糖妹一齊行Donki，不過我又唔見啲途人用好奇怪目光望我，可能純粹以為我係外國人。」