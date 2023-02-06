TVB收視全線上升　龔嘉欣《新四十二章》首周奪好成績最高達23點

無綫公布上周（1月30日至2月5日）收視，根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，上周翡翠台黃金時段三線劇集收視全部上揚。特別是首周播出的劇集《新四十二章》，跨平台直播收視最高23點（148萬觀眾）升2.8點。

《新四十二章》憑天馬行空的故事概念及人物設定，首周播出即大獲好評，吸引大批觀眾追看。處境劇《愛·回家之開心速遞》，最高收視23.2點（150萬觀眾）升1.6點；金庸原著劇集《飛狐外傳》最高收視19.4點（125萬觀眾）升2.6點。《東張西望》最高收視23.3點（150萬觀眾）升0.8點，繼續成為收視最高節目。



《新四十二章》跨平台直播收視最高23點（148萬觀眾）升2.8點。（《新四十二章》截圖）

昨晚（5日）播出的綜藝歌唱真人騷《中年好聲音》，踏入2023年後收視逐漸上升，而且高處未算高，昨晚最高收視攀升至21.6點（139萬觀眾）升0.6點，是開播以來最高。

緊接的全新清談節目《香港飯局》，由三大政壇元老曾鈺成、程介南、石禮謙主持，反應不俗，最高收視14.9點（96萬觀眾）。周六晚播映黃子華主演的電影《乜代宗師》最高收視16.9點（109萬觀眾）。

真人騷《中年好聲音》昨晚最高收視攀升至21.6點（139萬觀眾）。（《中年好聲音》截圖）

《香港飯局》由三大政壇元老曾鈺成、程介南、石禮謙主持，反應不俗，最高收視14.9點（96萬觀眾）。

另外，上星期有兩個全新綜藝節目登場，由「旅遊達人」梁芷珮（Christy）主持的《非洲潮什麼》最高收視14.9點（96萬觀眾）；由魔術師甄澤權、馮盈盈及何依婷主持的《魔法伽利略》，遊走魔術與科學之間，最高收視13.9點（90萬觀眾）。