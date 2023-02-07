流行都市 | 再有女神級主持疑走光畫面　兩集短裙上陣超危險

無綫（TVB）資訊節目《流行都市》擁有一班靚女主持坐陣，不少更是女神級，故該節目深受網民歡迎。節目中的女主持多以短裙出鏡，在鏡頭前不時展現出優雅坐姿，然而近日多個社交平台卻瘋傳疑似「走光」畫面，一位女神級主持疑在失守，穿短裙翹腳坐時驚現疑似神秘三角位，隨即引起網民熱討。

《流行都市》女主持 (左一) 疑似走光畫面被瘋傳。(網上截圖)

有指該幕片段來自2022年4月21日播出的一集，翻查該集節目內容，當日有份出鏡的女主持有3位，包括姚嘉妮以及黃嘉雯，她們均全程戴上口罩。而從樣貌以及衣著服飾打扮來看，網上瘋傳畫面中疑似走光的女主持應是姚嘉妮。

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日前再有網友翻出片段，發現女主持疑似走光畫面！今次疑走光畫面來自兩集，其中一集於去年10月13日播出，懷疑「失守」女主持為台柱宋芝齡，她兩集均以短裙上陣，畫面近日被翻出擷取，並於網上瘋傳。

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前《都市閒情》女主持：宋芝齡、姚嘉妮、劉彩玉、彭慧中、張美妮

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《流行都市》新加入女主持：陳詩欣、黃嘉雯、蔡嘉欣、謝芷倫、林秀怡、林凱恩、朱智賢

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星級教練：陳婉衡、曾淑雅、廖慧儀、簡思恩、杜穎珊

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