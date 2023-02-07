Cardi B出席格林美頒獎禮前派對　與老公Offset當眾舌吻畫面震撼

現年30歲的美國女歌手Cardi B憑出位的言行舉止和大膽的衣著打扮而為人熟悉，她與結婚五年的饒舌歌手老公Offset雖然曾經一度鬧離婚，但依然愛得癡纏經常高調曬恩愛。早前兩人一同出席格林美頒獎典禮前派對（pre-Grammy party），在紅地氈上當眾舌吻，隨即成為媒體焦點。



Cardi B出席在美國洛杉磯舉行的格林美頒獎典禮前派對。（CFP）

Cardi B於上周六（4日）攜老公Offset一同出席在美國洛杉磯舉行的格林美頒獎典禮前派對，她以一身超低胸啡色皮革晚裝現身，擺出多個性感甫士大曬傲人身段。其後她又攬實老公影相，更忘我在一眾媒體前舌吻，超激烈的畫面隨即被在場攝影師捕捉，引起外界熱烈討論。

Cardi B和老公Offset忘我在一眾媒體前舌吻。（CFP）

Cardi B和Offset兩年前曾經一度鬧離婚，當時外界盛傳Offset偷食，更被Cardi B捉到他搞大其他女人的肚子，生氣到遞交離婚申請。然而，她後來否認傳聞，表示兩人有太多爭執，而且無法互相妥協而令自己身心俱疲，因此有想過不如恢復自由，不過她最後決定不離婚，破裂的感情更在兩年之間修補完成。

Cardi B和Offset現時育有一女一子。（IG：@iamcardib）

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