孫慧雪揭上胎大量出血公院被冷待　分享私院打安胎針只需呢個價錢

孫慧雪是次懷孕路比上一胎辛苦得多。（IG：@SNOW711）

2017年7月孫慧雪誕下大仔Riley，相隔5年多終成功追第2胎，與第一胎一樣孕肚大得非常快，而且受腺肌症及腺肌瘤影響，懷孕初期「每晚都需要到醫院打安胎針至少四十針。」令網友相當震驚紛紛提出疑問，阿雪亦寫下長文：「很多網友以為安胎針的價錢好貴！又說什麼有錢才可以！大家看看單據，可以救命，非常ok吧！」

孫慧雪宣布懷第二胎 有望超越當年43吋孕肚：未夠3個月已遮唔住

40歲孫慧雪第2胎不停暈嘔：每晚都需要到醫院打安胎針至少四十針

孫慧雪近日收到相當多備孕辛酸分享。（IG：@SNOW711）

公布喜訊後阿雪收到相當多訊息，訴說艱難的備孕故事，令她不禁分享陀住大仔時辛酸時：「六年前，在懷上Riley大約兩個月的某一晚，突然出血，而且是大量，先生焦急地把我載到附近的公立醫院，遇上幾位新紮的當席醫生，他們說不知道如何處理，致電給資深醫生，然後問我：「組織有流出來嗎？」我回答：「我也不知道！」因為我也不知道流出來是不是組織，但這條問題是超嚇人的！」

獨家｜孫慧雪陀二胎初期日日流血作小產 腺肌瘤難癒：要切除子宮

孫慧雪原來陀大仔時曾有驚險一幕。（IG：@SNOW711）

在公院煎熬的度過一晚，老公無法內進只能獨自在病房，忍受肚痛及沉重心情，阿雪憶述時仍非常氣憤：「他們說：「我們什麼都做不了，看看明天吧，有就有，無就無！」最後我躺了一晚，我先生因為不得內進，也在醫院的長櫈坐了一晚！直到最二天下午，繼續無醫生！」阿雪隨即轉到私院，獲安排打安胎針：「結果因為沒有放棄，感恩免卻了不幸！有了上一胎這個經驗，我便請醫生署方放門診部，很多網友以為安胎針的價錢好貴！又說什麼有錢才可以！大家看看單據，在私院，針劑連注射只是$199一枝，可以救命，非常ok吧！」

孫慧雪分享打安胎針原委。（孫慧雪FACEBOOK）

孫慧雪曬單據，在港島著名私立醫院打安胎針，一針只需要$199（IG：@SNOW711）