賣身葬父女子在生「亡父」竟是《狂飆》名導徐紀周　捧紅男神楊洋

近日旺角有一名女子，坐在街頭並在地上放著「賣身葬父」的紙牌，索價30萬元，事件讓人嘖嘖稱奇，但更令人意外的是該女子聲稱的「亡父」，竟是熱播中的劇集《狂飆》的導演徐紀周，曾一手捧紅楊洋，由於劇集在內地掀起熱潮，網民質疑該名女子純粹是蹭熱度，機心滿滿。

(胡凱欣攝)

《狂飆》名導徐紀周。(網上圖片)

旺角「賣身葬父」女子在iPad展示的「亡父」，其實是仍在生的內地名導演徐紀周，現年46歲，雖然未知跟該名女子的關係，但以年齡推算，相信不是父女關係。徐紀周畢業於中央戲劇學院導演系，拍過不少膾炙人口的劇集，尤其擅長警匪劇，先後有《中國刑警》、《打黑風暴》，在2008年軍旅劇《殺虎口》擔任編劇、導演，憑藉該劇獲得第18屆上海電視節「白玉蘭」獎電視劇最具實力導演獎，而他執導的《特戰榮耀》，更將男主角楊洋演藝事業推向高峰。

徐紀周執導劇集《狂飆》，現正熱播。（劇照）

近日熱播的內地警匪劇《狂飆》，由張譯、張頌文及李一桐主演，以刑警安欣為代表的正義力量，與黑惡勢力高啟強，展開長達二十年的生死搏鬥故事，二人由好友變成死敵，劇集充滿張力，甚為吸引，由於該劇贏盡口碑成為熱話，不排除該名在旺角「賣身葬父」的女子，是以此吸引大眾眼球。

徐紀周執導劇集《特戰榮耀》：