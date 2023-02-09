曾比特激罕亮相ViuTV被叫返TVB同內地　爆炸糖力撐：人紅自然搶手

爆炸頭歌手曾比特（Mike）2019年參加《全民造星II》，後加入環球唱片出道，去年4月他參加芒果TV與無綫（TVB）聯合製作的音樂真人節目《聲生不息》，與炎明熹、劉惜君合唱，強攻內地8個月狂接廣告、商演及綜藝節目人氣急升。

爆炸頭是Mike特色之一。（微博@MikE曾比特）

回港後曾比特未有停下腳步，繼續不時出騷密密接Job。ViuTV綜藝節目《MM730 - 粉絲福利署 》昨晚（7日）最新一集，邀來曾比特擔任嘉賓，並安排「爆炸糖」（曾比特粉絲專稱）與偶像會面，及贈送禮物。

爆炸頭是Mike特色之一。（微博@MikE曾比特）

曾比特上ViuTV廣獲網友討論，有人於ViuTV Facebook預告片段下留言問：「佢唔係搵人仔咩？」、「上面更多粉絲，更需要關懷啦」、「佢唔係大台台柱黎㗎咩」、「730咪阻人北上發達啦，阻人檔期，搵呢個嘉賓嘅，自己反省下啦！」、「番tvb啦」、「今晚一見係佢即刻熄電視」。

曾比特現身ViuTV綜藝節目《MM730 - 粉絲福利署 》、（ViuTV Facebook圖片）

不過大量「爆炸糖」都洗版式留言力支持偶像，又稱讚ViuTV心胸廣闊，「抵讚下Viu邀請Mike，比人見到視野和胸襟都廣闊，真心做好節目。」、「有實力又真誠Mike,無論去到邊都值得被愛戴！支持Mike！」、「新歌手選擇不多吧，任何安排都要睇唱片公司。最重要是有實力， 熱愛音樂，就應該要得到鼓勵」、「家陣做香港歌手真艱難，淨係唱好歌係都唔夠，仲要唔准北上。不過真奇怪，古仔、Gi Gi 都有返大陸搵錢，但係大家對佢地又無咩反感」、「搵人仔唔可以返香港做嘢？咁奇㗎，唔夠紅先無人搵啫，明星就係周圍發展㗎啦」、「Mike人紅自然搶手」更有網友直言，希望多在ViuTV音樂節目《Chill Club》見到曾比特。

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