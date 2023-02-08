隋棠遭鄰居怒斥噪音滋擾　出聲明反擊金剛雞排妹留言力撐

台灣藝人隋棠近日與鄰居因噪音問題僵持，雙方各爭理據，隋棠被警察上門敲門的片段流出，鄰居大罵隋棠刻意躲藏。故此，隋棠還原當日事發經過，怒斥當日人在花蓮，不解為何「樓下」會聽到嘈吵聲。



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42歲台灣女星隋棠2015年嫁給資深藝人賴佩霞的繼子Tony後，一連生下3個孩子，經常分享育兒點滴，形象良好。然而近來隋棠夫婦卻挨告，原因是有鄰居指控，她們去年搬到台北大直某社區後，經常放任3名子女在清晨及深夜奔跑嬉鬧，製造大量噪音，擾人清夢，最後鄰居甚至必須看身心科、吃藥才能入睡，向對方溝通沒想到隋棠竟回：「你們就跟着早點起床囉！」讓鄰居忍無可忍決定提告。

42歲台灣女星隋棠2015年嫁給資深藝人賴佩霞的繼子Tony後，一連生下3個孩子，經常分享育兒點滴，形象良好。（隋棠@Facebook)

此外，今年1月18日深夜近12點鄰居不敵噪音報警求助，隨後警察到隋棠住所敲門長達5分鐘，仍不獲應門，此影片最後被流出，鄰居大罵隋棠刻意躲藏，事件擾攘了一陣子後，隋棠發千字文回應，指當時根本沒有人在家，全家到花蓮過年了，不解為何「樓下」會聽到嘈吵聲：「最後，那段警察敲門的影片，我們沒有不開門，而是根本不在家，不知道這件事，因為我們去花蓮過年了（也都有住宿證明）。」

更爆鄰居脾氣暴躁，多次上門大聲歇斯底里抱怨，為了承孩子的身心健康，隋棠決定不再開門：「鄰居太太會在正常生活時間來按門鈴，希望小孩安靜，如果我們開門，沒有一次是好好開口，都是直接大聲歇斯底里的對家裡的大人和小孩抱怨，（這些我們有監視器錄影為證），也因此我們決定不再為他們開門，因為不希望小孩一直經歷這樣瘋狂的場面。」更挖出已搬離的前屋主爆料，指控隋棠的夫婦鄰居早已臭名遠播，原因是該夫婦屬於「高敏感人士」，對噪音異常敏感，曾經拿榔頭威脅其他住戶的小孩，令前屋主心驚膽顫繼而搬離。

隋棠聲明。（隋棠FB)

隋棠聲明。（隋棠FB)

隨着兩邊當事人的回應，不少藝人在聲明下留言聲援隋棠，藝人金剛更恥笑鄰居太太是否撞鬼，才一直聽到有聲音：「還是其實鄰居太太自己卡到陰？一直卡，卡好卡滿那種？」一向敢言的雞扒妹（鄭家純）也有留意此事，在FB轉發「鬼才阿水」的帖文，表示「評論前請先停看聽，不要被媒體標題牽着走。」

雞扒妹（鄭家純）也有留意此事，在FB轉發「鬼才阿水」的帖文，表示「評論前請先停看聽，不要被媒體標題牽着走。」（熒幕截圖）

看完隋棠的千字文回應，不甘被誣蔑，向台灣媒體公布最新聲明，列出7點反擊！反擊隋棠「人在花蓮」的回應，指她1月18日正出席電影《詐團圓》首映會，怒斥她有心推卸責任，轉移焦點。鄰居表示：「樓上有多組客人帶小孩陸續前來，眾人在房內嬉鬧、發出極大噪音，本人先請值班的劉姓警衛打電話上樓規勸，卻被一名女子嗆聲：「只要是樓下反映噪音，一律不要打電話上來」，就直接掛電話，後續再撥打2次就不接，本人才報警處理。」更放話隋棠的聲明與事實出入甚大，兼且對本人構成人身攻擊，不排除提出誹謗。經記者聯絡隋棠經理人有關《炸團圓》首映會一事，經理人則回覆指雙方進入司法程序，不便透露更多為由拒絕回應。

鄰居聲明長文如下：

1.隋棠說本人曾向她表示「認識很多媒體」，但實際上本人毫無媒體資源，只能尋週刊的投訴管道「電話、Email」 向其爆料，比起隋棠一家自帶大量鎂光燈的程度，根本是「小蝦米對大鯨魚」！

2.隋棠稱搬來前聽到前屋主講述，本人和妻子反映社區噴水池聲音太吵，本人及妻子從未向管委會進行任何反映，不知隋棠到底聽誰所說？是否張冠李戴？本社區管委會主任可為本人作證，請隋棠舉證何出此言？

3.隋棠聲稱曾聽前屋主說，我們家人曾持榔頭嗆聲前屋主，與前屋主有齟齬等語，完全非事實全貌。首先，隋棠搬進本社區前，前屋主早已搬離一年，請問隋棠是如何接觸前屋主獲得本人的資訊？本人在此提供與前屋主對談的訊息佐證，證明與前屋主向來都是理性溝通，隋棠未經查證之發言，等同抹黑本人，企圖模糊噪音焦點，令人遺憾！

4.隋棠所稱本人與妻子對其家庭成員咆嘯、對裝潢設計師指指點點等說法，亦非事實！本人一家從來都是以勸導方式，請隨棠一家幫忙，絕無嗆聲、恐嚇，反倒是隋棠夫妻高傲的態度，令人不敢恭維；妻子確實曾向她的設計師溝通，是因為隋棠家中裝潢時的震動，將我們家陽台的磁磚震落（有照片為證），為了防範事情再度發生，才會上樓提醒，絕非胡亂騷擾！

5.隋棠聲稱1月18日當天不在家，而是前往花蓮旅遊，家中只有「外籍看護跟一隻狗」？本人還原當天的真實情況，樓上有多組客人帶小孩陸續前來，眾人在房內嬉鬧、發出極大噪音，本人先請值班的劉姓警衛打電話上樓規勸，卻被一名女子嗆聲：「只要是樓下反映噪音，一律不要打電話上來」，就直接掛電話，後續再撥打2次就不接，本人才報警處理，因此有後續中山分局大直派出所發布的密錄器影片為證。隋棠說「不在家、不知道」等語，顯然是推卸責任，轉移焦點之舉！

6.既然隋棠聲稱1月18日前往花蓮旅遊家中無人 ，也有監視器佐證，本人報警之舉是誣報、找麻煩 ！但根據1月18日當天的新聞顯示，隋棠與導演葉天倫跟其他藝人，在參加她的新片首映會？請隋棠公布旅遊、住宿地點的發票或單據，以昭公信！

7.隋棠稱自始自終都是善意溝通，本人不禁想問，為何法院召開2次調解庭均不到場，反而推託卸責？且隋棠身為公眾人物，於臉書的發言，與事實出入甚大，甚至涉及對本人及家人的人身攻擊，本人已與律師研擬，不排除提出加重誹謗告訴，以正視聽！

鄰居再出反擊聲明，表示隋棠1月18日正出席電影《詐團圓》首映會。(隋棠@FACEBOOK)