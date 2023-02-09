狂飆｜李一桐演男人戲意外翻紅　豆瓣奪9分官媒關注超犀利

6年前因主演古裝劇《射鵰英雄傳》而走紅的內地女星李一桐，因為長相甜美深受觀眾喜愛，令她有「最美黃蓉」之稱。不過之後其陸續推出的劇集口碑平平，人氣直線下滑，甚至被網友嘲笑「萬年不紅」。沒想到最近推出新劇《狂飆》令她成功翻身，演技備受肯定之餘，粉絲人數更有增無減，就連官媒「人民日報」都曾報導該劇，絕對是今年初的爆款劇。

李一桐有「最美黃蓉」之稱。（微博圖片）

《狂飆》是一部以男性為主的劇集，沒想到李一桐卻意外跑出，，令她收穫不少粉絲。特別是在一場綁架戲中，她將驚嚇﹑害怕到冷靜的情緒詮釋得相當飽滿，完全沒有表演痕跡，容易令觀眾代入。從片段中可見，她遭綁架時眼神充滿恐懼、無助與絕望，到雙眼含淚將害怕的感覺，慢慢釋放，而在成功逃離危險後，她表現出劫後重生的後知後覺，最後保持冷靜試圖還原事件過程，最後見到父母後瞬間爆發，耗盡氣力徹底崩潰，放肆痛哭，層次感相當明顯，感染力非常之強。

綁架戲感染力非常強。（微博圖片）

另外在一場久別重逢的吵架戲中，她一開始已經爆發，聲嘶力竭地說話，同時眼泛淚光，到變得無奈，之後情緒再度爆發，此時身體已經生氣到氣喘，最後眼淚奪眶而出，冷靜回氣說話，讓不少觀眾看後都相當心疼她。

久久皇逢的戲情緒相當飽滿。（微博圖片）

正因為好演技好劇本令李一桐翻身成功，她因為該劇單是七日內微博已經增加22萬人追蹤，據網友指出至今合計共有逾100人追蹤她的微博，連抖音亦增加逾150萬粉絲，相當厲害。今（8日）劇組舉行慶功宴，一眾主演的一舉一動備受關注，他們在機場出現已經開始被追捧，單是「狂飆慶功慶」這個話題，已經在微博引來逾5億的閱讀量。

李一桐增加了不少粉絲。（微博圖片）

另外，《狂飆》在「豆瓣」評分獲得9分，非常之高。除此之外，在央視播出收視率勇奪第一，據網友統計是央視近九年以來收視最高的劇集，而官媒「人民日報」亦對《狂飆》進行報導，可想而知該劇受歡迎程度是多麼的高。

「人民日報」亦對《狂飆》進行報導。（微博圖片）