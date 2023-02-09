給十九歲的我｜張堅庭力證好友張婉婷人格非惡毒：她是真的天真

張婉婷導演執導的紀錄片《給十九歲的我》，早前因被兩名參與拍攝的女學生公開指控，兼連港隊單車運動員李慧詩亦公開批評，自己在未知會的情況下無故「被出鏡」，最終令電影煞停上映，在外界掀起極大的風波。雖然飽受外界不少批評，但仍然有不少知名人士力撐張導，包括黃秋生、陶傑、林作及莫竣名等等。



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導演張堅庭今日（9日）亦在社交平台發文，表示近日見到大量對於張婉婷的描述都是「脫離了討論、辯論的範疇，用詞惡毒」，又坦然兩人已經認識了四十多年：「她是一個天真的人，有時我會心問，有冇咁懵呀，都過知天命之年了。」

張堅庭表示，張婉婷不擅長討論，只喜歡問問題，她的已故男友導演羅啟銳未離世前生活上的決定都由對方話事：「也只有她這種性格才會用十年時間￼為學校拍記錄片，行家的認知中，香港沒有記錄片市場，開始籌劃時只是奉獻或冒險試吓花十年時間睇睇。」

張婉婷導演執導的紀錄片《給十九歲的我》早前引起極大爭議。（梁鵬威攝）

他指出，現在的問題原因有兩個，第一是19歲商業及評論開始太成功：「愈成功對個別演員傷害愈深，我認為用父母簽的consent（同意書）作為法律手段並不合理。」第二個原因是，由一個劇情片導演去處理記錄片，肯定會把劇情先於記錄，而且會加入自己的判斷：「其實任何一套記錄片導演在剪接、配樂及旁白都有不自覺或自覺的立場，只不過在十年拍攝當中，把個人材料放大，在19歲，劇情片導演選材會著重juicy的素材，把影片的可觀性置於同學的感受之上，這是劇情和記錄矛盾引致的傷害，而在私人試映的好評及隨之試映場的票房成功，變成第二次傷害，這次害及學校及創作團隊，包括了部分學生。」

張堅庭認為，撤影是最好的決定，但女學生要平復傷痕需要一段長時間：「￼亞聆的長文寫得非常好，12歲父母代簽的consent 是否在20歲後仍然有法律責任是一個可以辯明的法律觀點，我個人認為在道德上有欠缺，撤影是唯一的補救。況且她不是演員，但記錄了的片段在這年代有如月球上的石刻，是一生的印記，演員是永恆的榮耀，於一個普通女學生是長久的傷痕。

電影《給十九歲的我》劇照

或許在三四十年後，這幾位各有成就的女孩團聚時，經歷了人生幾許風雨，回頭看，覺得這19歲的事情只是茶杯裏的風波￼。」

作為一個認識了張婉婷多年的朋友，張堅庭表示只能就自己的理解去說，張婉婷沒有部份人所說那麼差勁、惡毒：「相反她是真的天真，古稀之年仍然如此，受的傷￼害不淺，可憐的是肯為她一齊孭鑊的愛人早她離去，留下她孤身在戰場。」