BLACKPINK師弟TREASURE五月來港開騷　門票今日公售最平$699

韓國人氣男團TREASURE早前宣布將於今年三月起於舉行《2023 TREASURE TOUR [HELLO]》 亞洲巡迴演唱會，八個城市包括台北、吉隆坡、雅加達、曼谷、新加坡、馬尼拉，澳門及香港。香港站將在2023年5月20日（星期六）於亞洲國際博覽館Arena 舉行，門票已於今日（9日）上午10時公開發售。



TREASURE將在2023年5月20日（星期六）於亞洲國際博覽館Arena開騷。（Twitter/@ygtreasuremaker）

TREASURE香港站演唱會門票由699元起，Fanclub優先訂票早前已於2023年2月7日（星期二）早上10時正至晚上11:59分進行，至於Weverse TRASURE MAKER MEMBERSHIP會員作於上月16日（星期一）至18日（星期二）期間在Weverse 官網止進行登記，以參加Fanclub優先訂票的活動。另外，Live Nation會員亦能於2月８日（星期三）上午10時至下午11時59分優先購買門票。

TREASURE香港演唱會將於5月20日舉行。（Live Nation）

TREASURE是YG ENTERTAINMENT旗下的新世代大勢男子組合。成員包括CHOI HYUN SUK、JIHOON、YOSHI、JUNKYU、YOON JAE HYUK、ASAHI、 DOYOUNG、HARUTO、PARK JEONG WOO 及 SO JUNG HWAN。第一主打 《BOY》於2020年8月發行後，他們便以「怪物新人」稱號火速贏得世界各地歌迷的喜愛！。

他們其後亦一口氣推出了連同出道曲在內的四張《THE FIRST STEP》專輯系列，該系列至今已累積銷售超過一百萬隻，更讓他們以大熱姿態橫掃各大韓流頒獎典禮新人獎項，鞏固他們2020年度最佳新人組合的地位。組合隨即於2021年3月正式進軍日本樂壇，印證他們在國際樂壇上的影響力。

TREASURE作為BLACKPINK師弟，海內外擁相當高的人氣。（Twitter/@ygtreasuremaker）

在驚人的成長速度下，他們在去年接連推出第一張迷你專輯《THE SECOND STEP : CHAPTER ONE》及第二隻迷你專輯《THE SECOND STEP : CHAPTER TWO》，不但攻陷全球各大音樂流行榜，更在其他流行指標，例如YouTube和唱片銷量上亦屢創佳績，成績相比上一張專輯有多於一倍的增長！

TREASURE近日展開的日本巡演以北海道作為首站，其後亦在福井、名古屋、福岡、神户、東京和埼玉7個城市完成了共24場演唱會。他們亦將於1月28及29日在大阪的京瓷巨蛋舉行他們第一個巨蛋演唱會。

TREASURE作為BLACKPINK師弟，海內外擁相當高的人氣。（Twitter/@ygtreasuremaker）

2023 TREASURE TOUR [HELLO] IN HONG KONG

日期 ：2023年5月20日（星期六）

時間：晚上7時

地點：亞洲國際博覽館 Arena

票價 ：港幣 1699 （VIP，企位） / 1099 （企位及坐位）/ 899 （坐位） / 699（坐位）不含手續費

公開售票：2022年2月9日（星期四）上午10時起

主辦：Live Nation (HK) Limited