王貽興轉行講算命兩堂收二千元學費　網民感歎：香港做作家等乞食

現年46歲的王貽興，自從在2020年參演ViuTV劇集《黑巿》後，就甚少出現在幕前，近日有網民發現他不時在社交平台上分享對紫微斗數的心得，才知道他疑似由作家轉行教風水。

王貽興不時會在Facebook講紫微斗數。（Instagram@ongyihing）

從王貽興的Facebook中，可以見到幾乎每一個帖文都與紫微斗數，不過他並不是空口說白話，而是結合近期香港發生的熱門事件向大家講述學會算命的重要性，例如近日在網上充滿話題性的電影《給十九歲的我》，王貽興就表示：「今年係太陰化科，大家要小心女人，會有好多女人嘅紛爭同問題，呢單女校風雲被拍攝嘅學生、導演同校長又係女人，跟住又有個女人響街度賣身葬父，周圍啲人都響度講緊，嚟緊仲有咩女人嘢會爆發㗎，各位真係要做定心理準備。」

王貽興開班教人紫微斗數。（FB/@王貽興）

王貽興在文章的最後附上由自己擔任導師的紫微斗數班相關資料，見到他一個月開兩班、一班15人，兩堂合共五小時的課堂收費$2380，假若入門班的報名人數成功爆滿，將會賺取逾七萬元的學費。

$2380是優惠後的價錢。（FB/@王貽興）

當中有網民表示才子變成風水學家相當可惜，直言：「係香港做作家等乞食啦，不過估唔到會轉變咁大」，不過亦有網民為王貽興平反，表示於香港中文大學新亞書院中文系畢業，學習風水學有一定的優勢：「讀中文系教風水，嗡一啲其他風水佬唔識既中文，顯得你高幾班」、「講真係有優勢，學風水要睇好多古典」。