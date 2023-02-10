JJ林俊傑演唱會大叫「AZUKI」　神秘代碼原來web3友先聽得明？

JJ林俊傑將於3月份於舉辦《JJ林俊傑 JJ20 世界巡迴演唱會》香港站，現正於美國舉辦演唱會。他舉辦演唱會的話題最近在加密貨幣圈/web3圈討論得火熱，原來因為他在演唱會的一句說話。



JJ林俊傑在演唱會上與AZUKI創辦人握手。（Twitter圖片）

JJ林俊傑日前於美國San Jose（聖荷西）舉行《JJ林俊傑 JJ20 世界巡迴演唱會》演唱會其中一場，途中他在台下與一個身形高大，戴着cap帽的粉絲握手後，突然回頭喊出「AZUKI」。不少活躍於加密貨幣，收藏NFT的網民都認出這位粉絲就是NFT品牌Azuki的創辦人Zagabond。事後Zagabond亦於個人Twitter上分享與JJ林俊傑的合照。

Azuki創辦人Zagabond也分享與JJ林俊傑的合照。（Twitter圖片）

JJ林俊傑曾經分享過自己的NFT收藏品。（網上圖片）

web3圈子的人一直認為JJ林俊傑是NFT收藏者，也是Azuki的持有人之一。他也曾經在IG分享自己的Azuki收藏品。據NFT交易平台Opensea上顯示，現時NFT品牌Azuki的最底價為15.1 ETH（以太幣），以一顆以太幣現值約1,635美元計算，則現時最低入場價也約需20萬港幣一枚。Azuki除了單價驚人，由2022年一月至今，項目總交易量亦有351,727ETH，即是近5億美元！以創作者得到5%分成計算，即項目方也可得近2千5百萬美元，約2億港幣收益。

Azuki備受web3圈的收藏者青睞。（截圖）

馮德倫也是Azuki收藏者。（資料圖片）