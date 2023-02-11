細細粒陳嘉佳孭HERMÈS遊日本超貴氣　對愛情死心狂吸金成圈中富婆

細細粒陳嘉佳多年來憑著肥妹可愛形象成功入屋，自從約滿TVB正式離巢轉戰內地，更在廣州開了海味舖榮升老闆娘，一晚的總銷售量總額直逼522萬人民幣。王祖藍曾在接受傳媒訪問時大爆陳嘉佳試過賣大閘蟹一場有350萬，牛扒都賣了500萬，指她在直播帶貨中賺得盤滿缽滿！雖然她近年長駐內地發展，但有指她每月豪花逾10萬，租住淺水灣豪宅。

細細粒私下十足貴婦！（截圖）

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升呢做富婆的細細粒日前就去到日本旅行，私下的細細粒更孭住約8萬的HERMÈS Birkin手袋周圍走，貴氣十足。細細粒曾透露自己會買自己喜歡又能保值的東西，例如名牌手袋及手錶，需要時可帶出街，但物件本身有轉售價值，她在上海亦至少擁有3個物業。

女人天性！（IG/@siupochankakai））

自爆鍾意買手袋！（IG/@siupochankakai）

至於愛情方面，陳嘉佳坦言37年來只有單戀過男生，但就從來沒拍過拖！她曾在接受商台《1圈圈 星光背後》訪問時表示曾經有過單戀的對象，雖然沒有跟對方表白，但為對方製造驚喜、吃飯時叫齊他喜歡的食物等舉動通通都做過，但最後對方只當自己是朋友。陳嘉佳坦言對愛情已沒有幻想，「男人一定對我的身材有標籤，我在外表上已經輸了」，所以現在的她寧願用盡時間賺錢工作就算了！