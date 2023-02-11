張栢芝家姐戴碧芝現身溫哥華氣質不輸細妹　移民加拿大做地產經紀

張栢芝在初出道時憑着清純氣質而大受歡迎，而她的兩個弟弟張豪龍、張栢文亦隨家姐先後入行，但發展未如理想，早已淡出娛圈。其實栢芝還有一位同母異父的家姐戴碧芝，據知戴碧芝早已移民加拿大，日前她現身溫哥華出席一個開幕活動，同場的還有資深演員高雄、鄧佩儀、鍾麗緹大女張敏鈞（Yasmine）等，現場非常熱鬧！



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張栢芝有一位同母異父的家姐戴碧芝。（微博@張栢芝）

片中所見，身穿喱士連身裙的戴碧芝皮膚黝黑緊緻，在人群中十分出眾。戴碧芝是張栢芝媽媽戴莎莉與前夫所生的女兒，兩姊妹自小感情深厚，不過因為父母離婚，戴碧芝同張栢芝被迫分開。雖然兩姊妹未能一起生活，但無損感情，2010年張栢芝誕下二仔Quintus時，戴碧芝就一直留在醫院陪伴，而當年張栢芝離婚時，她亦曾帶着兩個囝囝到加拿大與家姐一起住，2018年張栢芝再誕下三仔「小王子」，有指她在囝囝滿月不久就將他送往加拿大溫哥華，交給戴碧芝照顧，可見兩姊妹感情非比尋常。

2010年張栢芝誕下二仔Quintus時，戴碧芝帶Lucas一起到醫院探望妹妹。（視覺中國）

戴碧芝現時是一名地產經紀。（影片截圖）

在香港出生並長大的戴碧芝，在2011年移民加拿大，不久後獲得房地產執照，成為一名地產經紀，現時已從事地產行業逾10年。此外，戴碧芝間中亦會出席活動及參與話劇演出，去年曾有網民自爆與戴碧芝一起排練話劇，更分享了合照，大讚對方人美心善，親和力十足！

戴碧芝間中亦會出席活動及參與話劇演出。（微博圖片）