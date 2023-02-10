全民造星5︱AK缺席記招Lokman派定心丸　爆18歲參賽者屋企好大

ViuTV大型選秀節目《全民造星V》今日（10/2）舉行記者會，讓一眾參賽者率先與傳媒和觀眾見面。《造星》星探Lokman（楊樂文）及肥仔（梁業）亦有現身支持，兩位接受訪問時大談印象深刻的參賽者，Lokman更大爆其中一位來自北美的參賽者好有錢！



《全民造星V》今日（10/2）舉行記者會，讓一眾參賽者率先與傳媒和觀眾見面。（梁碧玲攝）

肥仔表示「馬來西亞193」令他和阿Dee（何啟華）留下深刻印象，雖然對方今日未有現身記招，不過肥仔形容他與193近乎一樣：「佢會同193一樣，唔知點解成個氣氛突然唔同咗，個氣場好犀利。一樣㗎，有錢啦，好多Brand喺身啦，點樣睇中佢呢？我哋都要喺馬來西亞發展，需要有個靠山，當佢係契爺。」他笑指在馬來西亞亦找到一位自稱是肥仔、阿Dee的混合體：「但佢唔係參賽者，佢係參賽者個經理人。」

《造星》星探Lokman及肥仔亦有現身支持。（梁碧玲攝）

另外，98號參加者梁浩朗（Aaron）更直頭與阿Dee一模一樣，肥仔於訪問期間曬出二人合照：「真係震驚香港咁多人，阿Dee失散多年嘅親生親佬。」記者笑問他們是否有親戚關係時，肥仔：「唔知啦，佢屋企關係咁複雜，唔想理解啦係咪先？（記者：好似愈爆愈多嘢），哈哈。」

98號參加者梁浩朗（圖左）更直頭與阿Dee一模一樣。（梁碧玲攝）

肥仔於訪問期間曬出二人合照。（鄺鈺瑩攝）

當Lokman被問到有否在溫哥華找到「契爺」時，他就以廣東話及港普大爆18號、現年18歲的賴天恩（Owen）「家很大」：「佢係online casting嘅，佢屋企好大，佢屋企個位置好勁㗎，有一個咁大嘅空地喺屋入面，乜都冇嘅。我家沒有，你家有沒有？」賴天恩受訪時表示當時在家中飯廳面試：「佢哋就睇到我屋企，好笑囉。參賽原因係因為我全部家庭係香港人嚟，我想要make佢哋proud。」

Lokman就大爆18號的賴天恩（Owen）「家很大」。（梁碧玲攝）

而AK（江𤒹生）今日因病缺席記招，Lokman向各位粉絲大派定心丸：「佢冇乜事，前幾日忙呀，有啲通宵拍攝，同埋大風可能凍親少少，佢就二揀一，揀咗後幾日嘅演出，就唔揀呢度掉低我哋。（聽日活動可以出席？）可以可以，所以要揀」。

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