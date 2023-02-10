全民造星5｜9位「型格」參賽者 12號家銘激似張如城

《全民造星5》今日舉行記者會，94位參賽者首度見傳媒，其中24歲魏念恩 Nathan與及24歲1邦(Bron)憑外型率先跑出，但其餘92位可能要一段時間才發掘美麗之處，而今屆亦有不少「型格」參賽者 ，當中十位更是異常突出，相信他們走才華路綫。

黃泓祖 (Taco）年齡： 19、職業： 說唱歌手、餐廳侍應、擅長： Rapping IG：cotaboii，網民覺得他頭橙髲很突出，更令人想起調味料辣招仔。

家銘（Tomy）、年齡： 28、職業： 全職音樂人、擅長： 唱歌、結他、作曲、編曲IG：tomyinmus 網民見到他即時想起張如城。

Eduardo Teddy Parrilla Mak（Teddy）年齡： 22，職業：大學生、銷售員、調酒師、補習老師、翻譯、演員，擅長： 唱歌、演戲、寫作、作曲、語言、烘培，IG：cachorrinparrilla，網民對Teddy反應熱列，有人覺得他似翻版MJ，亦有人想起Netflix 《Wednesday》女主角。

陳鎮亨（亨仔），年齡： 25，職業： 學生，擅長： 唱歌，IG: hangjai0305，網民讚他大隻，尤其手臂，更稱他為翻版岑珈琪。

鄭如川（Adam Sang），年齡： 35，職業： 創作歌手，擅長： 作曲、作詞、自彈自唱、音樂IG:adam_sang ,鄭如川為吉隆坡參賽者，有人覺得他似迪士尼入面的阿拉丁。

鄭楚政（楚政），年齡： 27，職業：影音剪接員，擅長：影音剪接，IG：cho_ching ，有網民覺得他似黃子華，亦有人覺得他似TVB前高層余詠珊，不過大家覺得他擅長的東西很特別。

鄭仲豪（Maico），年齡： 33，職業： 團隊主唱兼節奏結他手，擅長： 搖滾樂，IG：maico_teh，網民一度以講波佬馬啟仁參賽《造星5》。

羅樂（樂樂），年齡： 19，職業： 學生，擅長： 唱歌，IG： lo.lok，網民覺得羅樂好似網紅lowcost cosplay。