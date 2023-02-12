譚詠麟翻摷43年前的新聞回味　30歲舊照爆光迷死眾多少女

華語樂壇殿堂級歌手譚詠麟（譚校長）出道近50年，近年活躍於內地市場，經常在微博分享個人生活照，今日（12/2）譚校長在微博發文曬出43年前的封面專訪報章，當時譚校長只得30歲，頂着濃密的捲髮，容貌十分幼嫩，相當帥氣！

當時譚校長只得30歲，頂着濃密的捲髮，容貌十分幼嫩，相當帥氣！（微博＠譚詠麟）

譚校長在中學時期已熱愛音樂，後來加入Loosers樂隊創下不少佳績，其後因家人的意見，譚校長放下樂隊事業，選擇繼續升學。1973年，梁柏濤將Loosers樂隊重組，改名Wynners（溫拿），譚詠麟亦剛從新加坡返港後，正式重啟音樂事業！當時溫拿樂隊紅極一時，造型前衛深受年輕人喜歡，不過譚校長在樂隊成立兩年後，逐步開始個人發展，更發展得風生水起，一步步邁向天王級別！

譚校長在微博曬出手1980年的封面專訪報章。（微博＠譚詠麟）

未知是否人愈大，愈懷念從前，譚校長在微博曬出手1980年的封面專訪報章，報章上面講述「譚詠麟80年代新形象，開創中文搖滾新貌。」記者大讚譚校長是位極有男子氣概、有抱負有目標的男歌手，仲係第一位叫他食煙的人，言論相當直接大膽，譚校長今次再翻摷舊時新聞回味，他說：「回頭再翻看這些資料覺得很有趣、很新鮮，原來我那時候尚未戒煙。」不少粉絲看到後紛紛留言表示：「漂亮得讓人瘋狂」、「沒有你要怎麼活」、「年紀越長魅力越增」！

譚校長早已戒煙多年，越來越注重健康！（微博＠譚詠麟）