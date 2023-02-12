唐詩詠父母離異童年過得唔快樂　長大修補關係與父兄一齊去旅行

唐詩詠在去年9月離開效力20年的TVB，工作時間較自由，日前跟爸爸和哥哥Brian一齊去旅行，做個孝順女！

唐詩詠連日在IG上載合照，雖然未有透露去邊，但眼利網民望便認出是日本，詩詠超興奮港女式不停自拍，連爸爸都被感染，她寫著：「帶著爸爸去旅遊，揀左個好適合拍照既酒店（圖1），個個都打卡我又打吓啦，每到一個景點當然要影相啦，影到爸爸忍唔住問『又影呀』，我說『係啊好靚呀』，他說『靚咩』，然後自己舉V，然後叫我自己擺個pose✌🏼。」

唐詩詠離開TVB後，經常都出埠。（ig@natalietong53）

至於家中「主子」貓仔亦有得享受歎世界，到寵物酒店做spa寫道：「我家主子就去了staycation，專人陪玩，順便洗白白，按摩到個樣好冧豬，沖完涼個樣都高竇D白雪雪咁返屋企，一次過實在太方便。」在今日最後一天行程，更有落雪，她稱為整個旅程劃下完美的句號：「❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️落雪啫，點解會咁開心嘅。」

最後一日落雪，唐詩詩超開心。（ig@natalietong53）

唐詩詠的童年過得不快樂，因為父母離異，自小性格孤僻內向。唐詩詠入行前，屋企曾經負資產，爸爸長期留在大陸，可以多年不見，而比她年長5歲的哥哥因收入不穩定，要靠媽媽一個人支撐。惜到2009年，詩詠媽媽因心臟病離世，同年哥哥又「炒燶」股票，爸爸剛好退休，當年男友崔建邦更疑「劈腿」致分手，令唐詩詠身心大受打擊。她曾每逢生日心情都好波動，只想靜靜地度過，不想有任何慶祝，幸經過多年，唐詩詠終走出陰霾；直到去年5月更首次與爸爸及兄嫂切蛋糕，留言：「快樂是轉瞬間的事，值得好好把握。」最近一家人又一齊去旅行，看來人愈大愈覺親情可貴，難怪詩詠的每張照片都笑逐顏開。

唐詩詠好錫媽咪，可惜媽媽喺2009年因心臟病離世。（ig@natalietong53）