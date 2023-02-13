里安納度再傳食嫩草戀上19歲女模　55歲女星痛批：厭惡和嘔心

現年48歲的荷里活巨星里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）向來花邊新聞多多，身邊女伴換過不停，更有傳他找的年輕女朋友幾乎都不會超過25歲。近日有指他的新歡是年僅19歲的以色列模特兒Eden Polani，除了令她火速成為傳媒焦點聲名大噪之外，英國女星Mischa Barton於18年前提及被公關邀請與里安納度上床的一段訪問內容因此再次浮出水面，引起外界熱烈討論。



里安納度狄卡比奧身邊女伴換過不停。（Getty Images）

19歲的以色列模特兒Eden Polani被指已成里安納度的枕邊人。（IG：@edenpolanii）

Mischa Barton於2005年接受訪問時透露，當年19歲時的自己被公關人員建議，為了事業而去與30歲的里安納度去睡一晚。據悉當時正值里安納度剛與拍拖六年的Gisele Bundchen分手回復單身，只要任何和這個事業攀上高峰的男人在一起或傳緋聞的女星，都會因此瞬間爆紅。然而，Mischa Barton當時拒絕了提議，表明自己不喜歡老男人，亦不想因事業與對方上床。

Mischa Barton曾經自爆19歲時被建議與里安納度上床，藉此幫助自己的事業。（Getty Images）

如今，里安納度的枕邊人變成了年齡差足足有29年的Eden Polani，令外界擔憂她是為了上位而與里安納度在一起，就連瑞典著名主持人Ulrika Jonsson都不禁發聲，狠批兩人的戀愛「厭惡和嘔心」替這位小妹妹擔心，據《每日郵報》報道，Ulrika Jonsson表示自己並非唯一一個覺得里安納度癡迷年輕女性的行為厭惡且噁心的人：「雖然我知道荷里活明星的光芒和魅力肯定讓人難以抗拒，但這麼年輕的人竟然會考慮把她的成長時光，用來跟一個老得足以當她爸爸的人一起度過，真是很難理解。」她同時亦有個18歲的女兒，只比起Eden Polani年輕一歲。

瑞典著名主持人Ulrika Jonsson表示難以理解年輕女性與里安納度在一起的心態。（IG：@ulrikajonssonofficial）

Ulrika Jonsson亦有一個18歲的女兒，比里安納度新歡Eden Polani年輕一歲。（IG：@ulrikajonssonofficial）

Ulrika Jonsson又表示，光是想像自己跟一個18、19歲的男孩子上床都覺得可怕：「我覺得很可怕，那讓我全身毛管戙，這種想法不但是錯誤的，更是違反直覺的！」

點擊觀看更多里安納度新女伴Eden Polani的照片：