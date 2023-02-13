勝利性招待細節曝光　涉BIGBANG見面會後影中國女性裸照

前BIGBANG成員勝利2019年爆出一系列醜聞後，日前（9日）完成1年6個月刑期並出獄重返社會。隨着事件告一段落，韓國傳媒也逐一公開判決書部分內容，單是2015年9月至2016年1月，勝利已共24次為海外投資者安排性招待一條龍服務。



根據韓國電視台JTBC的報道指，勝利曾於2015年9月至2016年1月間安排過24次性招待，對象包括來自香港、台灣和日本等地的投資者，已被確認支付的金額高達4,300萬韓元（約26.4萬港元）。有指勝利會安排一條龍服務，投資者抵韓後就有名貴房車接送到高級酒店，提供性服務的女性則在酒店等候。雖然當時勝利辯護律師曾表示勝利並沒有參與其中，但由於多重證據顯示他通常在場，因此沒有被法官接納說法。

韓國傳媒逐一公開勝利判決書部分內容，可見他4個月間安排了24次性招待服務。（網上圖片）

電視台更爆出勝利於2016年12月，傳送一張有三名中國女性的裸照到鄭俊英的色情聊天室中，照片中的三名女子裸體並趴在床上。據悉照片於2016年6月結束BIGBANG中國見面會後拍攝，但勝利辯護律師同樣否認，表示照片是從新加坡媽媽桑收到，並非由他親自拍攝。可是法官認為勝利供詞反覆，因此同樣未有接納說法，並於一審中判他監禁三年。最終勝利去年初他突然改口認罪，獲法院減刑至1年6個月。

勝利於2016年BIGBANG中國見面會後曾拍攝裸女的照片。（YG ENT.）