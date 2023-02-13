炎明熹表情包大放送　「A0女神」首分享擇偶條件要有一個性格特質

出道至今只有短短17個月，炎明熹人氣扶搖直上已榮登樂壇小天后寶座，但現實生活中她只是17歲小女孩，未拍過拖可算是A0女神﹗近日Gigi自家Youtube頻道上載新片，聽到白羊座星座分析大呼好準，勁多搞鬼表情，更首披露擇偶條件。



炎明熹只有17歲從未拍過拖。（IG：@yiminghay）

2005年4月9日出世，屬白羊座的炎明熹，在保母車中聽星座分析，「不擅長把所做的事說出來，出較喜歡做事，思路較奇特，通常頗為幽默」不停點頭無偶像包袱表情多多高呼好準：「我比較慢熱，並唔係唔想同你交朋友，而係我唔知開口，我好驚會令雙方都尷尬。所以通常一啲比較開放嘅人搵我傾偈，如果我真係同佢熟嘅話，會同佢講好多嘢，同埋好癲。第一眼見到我比較cool，或者比較串，其實唔係咁，我真係不擅言辭。」

炎明熹一路聽星座分析一路高呼好準。（影片截圖）

炎明熹真係丁點偶像包袱都無。（影片截圖）

星座分析點少得愛情，提到「具有一顆溫柔體貼的心，以及濃厚的愛情。渴望被人愛，而且會是個調情聖手。」從未拍過拖的Gigi滿頭問號，不明白「調情聖手」意思：「我冇遇到過，所以唔知我係咪調情聖手。我未拍過拖唔知，不過我覺得我係鍾意忠於自己嘅人，冇錯。即係只會focus喺你身上，不過我覺得咁樣又好似太自私，但如果你問我鍾唔鍾意，我係非常之鍾意。」

從未拍過拖的炎明熹唔明咩叫「調情聖手」。（影片截圖）

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