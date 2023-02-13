頭腦共助 | 39歲人妻郭善英騷靚腳　4年間名利雙收家人擺第一

正於「黃Viu煲劇平台」熱播的腦科刑偵韓劇《頭腦共助》即將在本月28日迎來結局，劇情亦隨之轉入直路！除了腦科專家申河路（鄭容和飾）身上的秘密被逐步揭開，琴明世（車太鉉飾）和拍檔薛素貞（郭善英飾）、前妻金莫蘭（芮智媛飾）的三角關係同樣引發關注！向來膽小的素貞經歷意外後性情大變，更被河路診斷為具有反社會人格；她卻意外發現自己愛上明世，更在河路的鼓勵下利用「科學方法」示愛，卻嚇得愛人跌落山崖，令人啼笑皆非！

腦科專家申河路（鄭容和飾）身上的秘密被逐步揭開。（劇照）

一度考慮引退

戲中薛素貞因不擅表達導致感情空白，私下的郭善英卻是幸福人妻！現年39歲的她早於2015年與圈外男友結婚、翌年誕下一子，婚後她為了照顧家庭，一度萌生退意，幸好她在不久後便繼續出演音樂劇，還在2018年開始參與戲劇演出，去年更榮升女一！

郭善英是幸福人妻！（節目截圖）

談到在短短四年間名利雙收，郭善英笑言：「我休息時通常都會留在家裡，外出時則常常戴著口罩和帽子，所以不太會被人認出；不過我經常乘搭公共交通工具，當我聽到有人對我說『很喜歡你』時，我很感激、也覺得自己要更努力。」

郭善英四年間名利雙收。（劇照）

當媽變得感性

結婚生子是不少女演員的禁忌話題，郭善英卻認為那是她的重要養分：「結婚產子後，我的感性和演技都發生了變化；當媽媽之後有更多機會去感受生活和想事情，對於演出時會起到很微妙的作用。」她也感性地表示家人永遠第一，不過這位害羞媽媽竟自爆從不和兒子煲劇：「我不會和孩子看劇，只會和他一起看動畫，他知道媽媽是『電視上的人』，但我從未向他展示過。」

郭善英認為結婚生子是她的重要養分。（節目截圖）

由鄭容和、車太鉉、郭善英和芮智媛主演的腦科刑偵喜劇《頭腦共助》講述兩個無法忍受彼此的男人——擁有「非凡大腦」的天才神經科學家申河路（鄭容和飾）與吊兒郎當但個性善良的刑警琴明世（車太鉉飾），為了解決各種有關罕見腦部疾病的案件，在互相折磨中展開特別合作的故事。