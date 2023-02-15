言承旭一場洗頭戲拍到似情慾片　曖昧對白玩意淫：這個力度可以嗎

【言承旭／夏花】喜歡看大尺度情慾片，又喜歡帶有唯美愛情的你最近鬧劇慌了嗎？那麼這一部就一定要看！看了預告片，你都在懷疑這是大陸能播的劇嗎？會不會是Netflix劇集，播錯平台了？



對，沒有看錯，這一部又「慾」又浪漫的劇竟然是陸劇，而且還是初代花美男——言承旭，和新生代小花徐若晗所主演的。故事講述18歲的少女何冉在生命最後階段，遇到有著難以釋懷過往並且幾乎對未來人生失去信心的傑出園藝家蕭寒。兩人經過連串誤打誤撞醞釀出溫馨浪漫的奇妙際遇。二人從彼此身上尋回各自生命中最重要卻曾經缺失的部分，重拾對生活的信心和希望，共譜刻骨銘心愛情。

【圖輯】一場洗頭戲拍到似情慾片！點圖放大看更多言承旭《夏花》精彩場面👇👇👇

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預告片中是情竇初開的少女，偶遇一名聲音超性感，說每一句普通的話，都說得好像很愛慾的大叔，也就是言承旭飾演的男主角。女主角在一家理髮店遇上男主角，當時男主角給她洗了一個頭，一場看似平常的洗頭戲，尺度堪比不穿衣服的情慾片。

導演把男主角輕撫女主角髮絲的戲碼放大拍攝，昏黃的鏡頭下男主角的手在女主角的髮絲裡遊走，然後沾上濕潤泡沫的手，在輕輕撫過女主角的耳邊和耳垂，是一場視覺的挑逗，女主角還忍耐不住咬了唇一下，這一幕太要命。甚至有一幕，還拍到男主角在浴室中，從後方靠上女主角的背後問：「水溫可以嗎？」至於聽覺挑逗，是男主角在問女主角：「這個力度可以嗎？」不知聽在耳裡，感覺這對白，有哪裡不對勁了。

不僅女主角邂逅自己心儀的大叔，劇中女主角的母親似乎也和「弟弟」級別的男配角戀愛了。這一部劇，無論是劇情和演員都很上頭，如果近期缺乏激情，不妨就看看這部劇囉！

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